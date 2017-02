Bomberos Voluntarios explican por qué necesitan una nueva ley

Entre Rios.- Esta semana estuvieron en el “Centro Periodístico de Entre Ríos”, el Oficial Principal Aarón Mendoza y el Of. Insp. Guillermo Castro, integrantes del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Ramírez. En diálogo con el Cont. Fernando A. Huck, director de El Observador y conductor del programa “Grandes Reportajes” de Canal 6 ERTV, brindaron detalles del trabajo que vienen realizando en su ciudad y la provincia y dieron su opinión en relación al nuevo proyecto de ley que se impulsa desde la Cámara de Diputados, para regular y ayudar a esta actividad, que casi 900 entrerrianos la desarrollan ad honorem, cumpliendo una elogiable tarea.

Mendoza, quien además es el jefe de la Regional 2 de los bomberos entrerrianos, explicó que “lo que venimos pidiendo desde hace un tiempo, es que se trabaje en una propuesta para regular la actividad del bombero. Sugeríamos que se tome como base, una normativa que existe en la provincia de Santa Fe, que está en vigencia y está dando buenos resultados. En ese marco, el presidente de la Asociación de María Grande, Dr. Federico Mastaglia, elaboró un proyecto, entre cuyos puntos principales está el hecho de brindar un reconocimiento y jubilación para aquel bombero que llegue a los 25 años de servicio, que en la actualidad no lo tiene y que es importante que esto se dé. Hoy existe una alta deserción, en especial cuando cumple entre 5 y 7 años en la actividad, porque al ser voluntarios, tener su trabajo y su familia, no es fácil seguir. Como bombero no se gana nada, más que la gratificación de la gente. Lamentablemente se van perdiendo esos bomberos, cuando es mucho el tiempo y dinero que se invierte en la capacitación y preparación de los mismos”. Acotó que “otro punto que contempla el proyecto, es que seamos incorporados en el cupo de viviendas que entrega el IAPV y tener la obra social. En mi caso tengo trabajo y cuento con una, pero hay quienes no la tienen y la necesitan. Nos dijeron que por ahora, eso es difícil que se apruebe, pero lo seguimos gestionando”.

– En la provincia hay entre 800 y 900 bomberos voluntarios, ¿alcanza con esa cantidad?

– (Mendoza) Depende la ciudad, porque hay cuarteles a los que les falta personal y otros que están bien. En Ramírez buscamos siempre mantener un número de 30, pero hay bomberos estudiando afuera y con ellos, contamos solamente los fines de semana. Hay determinados días y horarios en los que se hace complicado juntar personal, pero siempre se responde sin problemas a las emergencias. Hoy se cuenta con 4 cuarteleros que nos brinda el municipio, que cubren la guardia durante las 24 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana se hacen guardias voluntarias, pero siempre hay una persona que atiende el llamado.

– ¿Se siguen abriendo más cuarteles en localidades que no tienen bomberos?

– (Mendoza) Sí, nosotros integramos la Regional II, que abarca desde Maciá hasta Paraná y Victoria, incluyendo a Diamante, Nogoyá, Hernández, Ramírez, Crespo… En estos días salió la personería jurídica de los bomberos de Aranguren, que también van a tener su cuartel. Nosotros teníamos 25 km. a la redonda, hasta Don Cristóbal II y la Ruta N° 11.

– En localidades chicas y medianas, ¿cuáles son los mayores siniestros en los que tienen que actuar?

– (Mendoza) Tenemos muchas salidas por incendios de campo. Hace 2 años, se decretó que no se pueden realizar más quemas de pastizales, porque es sancionado por ley. Hicimos hincapié en esto, recorrimos los campos de nuestra jurisdicción y les llevamos un folleto donde se explicaba que no se podían realizar quemas sin avisar y notamos que bajó mucho la siniestralidad, pero igualmente sigue pasando.

– ¿Cómo es la relación con los Bomberos Zapadores?

– (Castro) Tenemos buen diálogo y contacto con ellos y eso se dio a través de varias emergencias donde en Paraná se pudo trabajar en conjunto. La diferencia es que ellos son bomberos de la policía, que tienen un sueldo y que a Ramírez, muchas veces han ido a brindar capacitaciones.

– Un mensaje final…

– (Mendoza) Que los vecinos de Ramírez y la zona nos sigan acompañando y apoyando y que por cualquier consulta, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook “Bomberos General Ramírez” o pueden concurrir a calle Avellaneda 150 o llamando al 343-4902222.

fuente y foto: ww.elobservadordellitoral.com