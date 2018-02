Incendio en fábrica de colchones en Pacheco

Buenos Aires.- Un incendio de grandes proporciones se produjo en la fábrica de Colchones Piero, ubicada en Panamericana y 197, localidad de EL Talar, en Tigre. El incendio se produjo en los 4 depósitos de reciclado de materiales que tiene la empresa.

La combustión de productos altamente inflamables originó una cortina de humo que fue visible a varios kilómetros a la redonda. Aún se desconoce el motivo que ocasionó el siniestro. Afortunadamente no hubo heridos y las llamas no afectaron a ninguna vivienda particular.

Trabajaron durante varias horas en el lugar mas de 50 dotaciones de bomberos, de Pacheco, Malvinas Argentinas, San Isidro, Vicente López, Moreno, Ituzaingó y Maquinista Savio.

El subsecretario de Protección Ciudadana de Tigre, Nicolas Vecchi, expresó: “El siniestro se detectó desde el COT con una cámara de seguridad que observó una cortina de humo. Se trabajó de modo coordinado con todas fuerzas desde una base operativa montada en el lugar”. Y reconoció: “Nos simplificó la tarea que fue en una zona fabril, sin viviendas cerca”.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de General Pacheco a cargo del operativo, José Cornejo señaló: “Al arribar al lugar se trabajó para controlar el fuego y que no se propague. El procedimiento consta del sistema de alarma que tiene el municipio y se trabaja conjuntamente con el COT, Defensa Civil, SET y tránsito, que acudieron de inmediato al lugar para ayudar el rápido desplazamiento de las autobombas”.

fuente: quepasaweb.com.ar