Eldorado: una denuncia federal expone irregularidades en Bomberos

Una grave denuncia sacude a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado y expone una crisis interna que, según advierten desde adentro del propio cuerpo, afecta directamente la operatividad y la formación del personal. Mario Flammer, presidente de la Asociación y Jorge Maack, jefe del Cuerpo Activo, fueron denunciados ante la Justicia Federal por la presunta retención indebida de herramientas pertenecientes al Estado nacional.

La presentación judicial fue realizada por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales, Diego Broz, quien además integra el Cuerpo Activo de bomberos. La denuncia apunta a la retención de equipamiento utilizado en capacitaciones sobre incendios forestales, entre ellos una antorcha de goteo, herramientas Pulaski, rastrillos segadores, McLeod y una pala forestal, todos elementos clave para el combate del fuego.

Según detalló Broz, en una entrevista con Canal 9 Norte Misionero, los equipos fueron prestados por la universidad para una capacitación realizada el pasado 14 de marzo, como ya había ocurrido en otras oportunidades. Sin embargo, en esta ocasión no fueron restituidos. “El jefe del Cuerpo Activo decidió trasladarlos a un depósito al que no tengo acceso. Se hicieron pedidos informales y formales, pero no hubo respuesta”, detalló.

Ante la falta de devolución, el funcionario universitario avanzó con una denuncia por “retención indebida de bienes públicos del Estado nacional”, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía Federal.

“Somos una institución federal, por eso corresponde actuar en ese ámbito. El expediente va a seguir su curso”, sostuvo, al tiempo que confirmó que tampoco hubo instancias de diálogo posteriores a la presentación judicial.

Pero el conflicto por las herramientas es apenas la punta de un problema mayor. Broz describió un escenario crítico dentro del cuartel, con falencias estructurales y administrativas que se arrastran desde hace años. “En los últimos seis años la situación fue bastante caótica”, aseguró.

Entre los puntos más sensibles, mencionó la suspensión que sufrió la asociación por parte de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, lo que implicó la pérdida de subsidios nacionales y un fuerte impacto económico. “Fue una pérdida muy grande para el cuartel. Recién en 2025 se logró regularizar la situación”, explicó.

Esa crisis financiera, según indicó, repercute directamente en la falta de equipamiento. “El cuartel adolece de herramientas. Los recursos están muy limitados porque no se recibieron subsidios y, entiendo, no se destinaron correctamente los fondos disponibles para cubrir necesidades prioritarias”, cuestionó.

A esto se suma una delicada situación operativa: actualmente el Cuerpo Activo cuenta con apenas entre 10 y 12 bomberos, mientras que el resto del personal está conformado por aspirantes. “Técnicamente no pueden salir a los servicios, pero hoy son quienes sostienen la atención de emergencias en Eldorado”, advirtió.

Broz también denunció irregularidades en el proceso de formación, señalando que se envía a aspirantes a capacitaciones oficiales como si fueran bomberos ya recibidos, lo que podría tener implicancias legales. “Incluso hay 14 personas que ya rindieron para ascender, pero ese proceso no se concretó. Es una irregularidad muy grande”, afirmó.

Frente a este panorama, el docente impulsó junto a otros integrantes un programa de capacitación interna para regularizar la formación. Sin embargo, la falta de recursos obligó a recurrir a equipos de la universidad, lo que derivó en el conflicto actual.

“El problema de fondo no es solo la retención de herramientas, sino una forma de manejo que preocupa por sus consecuencias. Me sorprenden las formas en que se está actuando”, concluyóel vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales , Diego Broz, en diálogo con Norte Misionero.