Bomberos de la Ciudad lanza su 3° Jornada de Prevención e Investigación

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado oficialmente la realización de la 3° Jornada Especial: Prevención contra Incendios, Investigación Pericial y Procedimientos Especiales. Este encuentro, que ya se ha consolidado como un referente técnico en la Capital Federal, propone un espacio de intercambio de conocimientos de alto nivel, orientado a perfeccionar los protocolos de análisis post-siniestro y las tácticas operativas ante incidentes de alta complejidad.

La jornada, de carácter gratuito, está diseñada como una plataforma para compartir “buenas prácticas” y experiencias reales entre especialistas. El enfoque principal recae en la investigación pericial, una disciplina crítica que permite determinar las causas de los incendios y recolectar evidencia científica fundamental para procesos judiciales y para el diseño de nuevas normativas de seguridad edilicia. Asimismo, se abordarán procedimientos especiales que requieren una coordinación interdisciplinaria entre las distintas áreas de emergencia de la Ciudad.

Desde la institución informaron que próximamente se comunicará la apertura de inscripción, junto con el programa completo de disertantes y demás detalles organizativos. Fortalecer la prevención y el análisis pericial es el camino para reducir la siniestralidad en una metrópoli de la densidad de Buenos Aires, y esta invitación se extiende a bomberos, peritos e ingenieros en seguridad que busquen actualizarse en las últimas tendencias y tecnologías aplicadas a la investigación del fuego.