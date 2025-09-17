Equipo de trabajo para recuperar un cuartel de bomberos que esta cerrado

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera convocó a una reunión para trabajar en la reorganización del cuartel local, que actualmente se encuentra inactivo.

Del encuentro participaron también autoridades municipales y la diputada provincial, Gabriela Lena, junto a los responsables del proyecto.

“Asumimos el compromiso de sumar esfuerzos para que pronto este cuartel, reúna las condiciones necesarias” remarcó la diputada Lena.

Y agregó: “Es más que importante que la institución pueda regularizarse para poder brindar este servicio tan significativo para toda la región”.

Los Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera, pertenecientes a la Regional V, están sin operatividad desde el 7 de agosto y por el plazo, en principio, de 30 días. La medida responde a una imposibilidad legal y según explicó Miriam Godoy, jefe del Cuerpo Activo de la decisión se tomó tras la visita de las autoridades de Defensa Civil.

“No podemos salir por ahora, porque no contamos con seguro y estamos con la personería jurídica irregular. Además, no se cuenta con el equipamiento necesario. Nos dieron 30 días para regularizar”, indicó el mes pasado en una entrevista.

“La personería jurídica está, pero es irregular”, por cuanto desde la comisión directiva se trabaja para optimizar los trámites que demanda poder funcionar bajo las normativas vigentes.

“En los controles anteriores nos daban plazos hasta que se llegó a esta situación, es por seguridad del cuerpo activo y de los vehículos”, acotó.

Las condiciones irregulares no permiten que el cuartel reciba subsidios o aportes dispuestos para instituciones de esta índole.

Por ello, el de San Jaime venía funcionando con el aporte de los vecinos, socios y ayuda desde el municipio.

El equipamiento con el que cuentan es el que van recibiendo desde otros cuarteles colegas. Son seis bomberos recibidos y hay aspirantes que están capacitándose en este momento. “Estamos todos muy preocupados”, resaltó.

En caso de producirse un incendio en la zona de alcance del cuartel de San Jaime, los vecinos deberán considerar que no pueden convocarlos y, seguramente, serán los cuarteles más cercanos los que deberán acudir.

Pero las distancias geográficas son importantes, lo que no deja de ser preocupante frente a un siniestro que requiera de los servicios del bombero voluntario.

Es por ello que impera una solución rápida, que permita contar con la regularización de esa entidad bomberil y que la misma vuelva a la operatividad.