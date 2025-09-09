Bomberos de Crespo agradecen a empresa por donación de equipamiento: Permite localizar focos de calor y para rescates en condiciones de baja visibilidad

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo agradecen a directivos de la Estación de Servicio Axion de esta ciudad, por la donación de una cámara térmica, realizada luego de la capacitación y simulacro de incidente, que días pasados llevaron adelante en forma conjunta en la mencionada empresa.

Cabe destacar que la cámara con la que contaban anteriormente había quedado fuera de servicio, por lo que esta nueva herramienta será de enorme utilidad en el trabajo diario. Por ejemplo, permite localizar focos de calor, para el rescate de personas en condiciones de baja visibilidad y para mejorar la seguridad de las intervenciones.

“Gestos solidarios como este fortalecen nuestro compromiso con la comunidad y nos permiten seguir brindando un mejor servicio a todos. ¡Gracias por confiar y apoyar nuestra tarea!” resaltaron desde el Cuartel.