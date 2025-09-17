Llegó el nuevo autobomba para los bomberos de San Martín de los Andes

Como informó la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes , esta unidad 4 x 4 cuenta con una capacidad de 4.000 litros de agua para el combate de incendios forestales y estructurales.

El vehículo fue donado por Sapeurs PompierS d´Actions Internationales, SPAI, una asociación francesa sin fines de lucro que proporciona capacitación y equipos a bomberos de países en vías de desarrollo. Llegó a nuestra ciudad por otra acción benéfica de la Asociación Amigos de la Patagonia, que se encargó de la totalidad de los gastos del traslado.