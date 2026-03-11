Celebrarán el aniversario de su Cuartel con una colecta de sangre

En conmemoración del aniversario de su Cuartel Central, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia organizó una jornada solidaria de donación de sangre para el próximo martes 24 de marzo. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la institución, ubicadas en la calle Estados Unidos 50, reafirmando el compromiso social de los bomberos con la salud pública de la ciudad más allá de sus tareas operativas habituales.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el cuartel y el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional, con el propósito de reforzar el banco de sangre de dicho centro asistencial. A través de esta campaña, los bomberos buscan no solo recolectar suministros críticos para el hospital, sino también concientizar a los vecinos sobre la importancia de la donación regular, voluntaria y solidaria como un pilar fundamental para el sistema sanitario local.

Para garantizar una atención organizada y cumplir con los protocolos de salud, la institución dispuso un sistema de turnos previos. Las personas interesadas en colaborar deberán escanear el código QR disponible en la cartelería oficial y las redes sociales de los bomberos para reservar su lugar. De esta manera, se busca agilizar el proceso y brindar comodidad a los donantes que se acerquen durante la jornada conmemorativa.

Este evento subraya la estrecha relación entre los Bomberos Voluntarios y la comunidad comodorense. Al celebrar un nuevo año de vida del Cuartel Central mediante una acción de beneficio social, la asociación demuestra que su vocación de servicio se extiende a todas las áreas que contribuyen al bienestar y la protección de la ciudadanía, fortaleciendo los lazos de ayuda mutua con las instituciones locales.