Argenfire presente en la reunión federativa en la localidad de 25 de Mayo

La empresa Argenfire, referente en la provisión de equipamiento para emergencias, participó activamente de la reciente reunión de la Federación de la Provincia de Buenos Aires celebrada en la ciudad de 25 de Mayo. En este escenario estratégico, la firma exhibió su amplio catálogo de marcas internacionales, reafirmando su rol como proveedor clave para la modernización de los cuarteles bonaerenses.

Durante el encuentro, los jefes de cuerpo y directivos de la región pudieron asesorarse sobre productos de altísima calidad y estándares de seguridad global. La presencia de la empresa se centró en ofrecer herramientas de rescate y protección personal de firmas líderes.

La participación de Argenfire en estos encuentros federativos no solo facilita el acceso a la tecnología de punta, sino que también permite a las instituciones recibir asesoramiento técnico directo. De esta manera, los cuarteles pueden optimizar sus inversiones, asegurando que el equipamiento adquirido cumpla con las exigencias operativas que demanda el servicio diario.

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