Bomberos voluntarios se capacitaron en Incendio Estructural

CATAMARCA.- Este fin de semana, 26 bomberos voluntarios de distintas localidades de la provincia participaron del Curso de Incendio Estructural Nivel 1, dictado por la Academia Nacional de Bomberos y organizado en conjunto con la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca.

La capacitación contó con la presencia de bomberos de las asociaciones de Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, Recreo, Pomán, Chumbicha, Belén, Fray Mamerto Esquiú, Andalgalá y Capital, además de efectivos de Bomberos de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal.

Las jornadas se desarrollaron el sábado y domingo en el Centro de Integración Comunitario (ex Malbrán), donde los instructores Osvaldo Trógolo (Santiago del Estero) y Franco Israel (Jujuy) dictaron instancias teóricas y prácticas. Los contenidos abarcaron técnicas básicas para el manejo de incendios en estructuras, preparación y uso del equipo de protección personal (EPP) y equipo de respiración autónomo (ERA), ventilación, búsqueda y rescate, así como la utilización del agua para la extinción, entre otros temas fundamentales.