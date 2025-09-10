Los bomberos voluntarios se capacitaron en rescate vehicular

Organizado por la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios (FMBV) se llevó a cabo el último fin de semana una nueva capacitación que estuvo orientada específicamente para “Rescate Vehicular” y a la que asistieron representantes de las diferentes entidades asociadas de toda la provincia.

“El curso se lo define técnicamente como de Nivel 1 y 2 y tuvo lugar en la sede que de Montecarlo con la disposición habitual de un trabajo que abarca la parte teórica para luego dar paso a la práctica”, indicaron desde la FMBV.

Detallaron que “las actividades se desarrollaron en tres días, es decir desde el viernes 5 al domingo 7 donde se capacita a cada bombero en nuevas técnicas de abordaje del rescate vehicular, con nuevos elementos porque todo va evolucionando”.

Vale destacar que también son tenidos en cuenta en este tipo de capacitaciones los nuevos vehículos impulsados con motores eléctricos e híbridos, que implican otro tipo de maniobras de rescate.