Bomberos Voluntarios de Pilar estrenan nuevo casco de protección

La seguridad de quienes arriesgan su vida es prioridad. Los Bomberos Voluntarios de Pilar incorporaron un nuevo casco que combina máxima protección y comodidad, adaptado a los desafíos de las intervenciones modernas.

Este avance marca un paso importante:

✅ Mayor protección frente a impactos, calor y sustancias peligrosas.

✅ Diseño ergonómico que reduce la fatiga en largas jornadas.

✅ Integración con el resto del equipo de protección.

El nuevo casco, de estilo europeo, ofrece cobertura integral de nuca, sienes y mandíbula, es más liviano y versátil, permitiendo enfrentar incendios, rescates y emergencias químicas con la misma eficiencia.

La elección no se basó en la apariencia, sino en la realidad operativa del cuerpo: proteger mejor en cada situación. Con esta incorporación, los Bomberos de Pilar reafirman su compromiso con la seguridad y el servicio a la comunidad.