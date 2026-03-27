Bomberos de Brinkmann lanza una fuerte campaña para sumar nuevos socios

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brinkmann ha iniciado una ambiciosa campaña societaria destinada a fortalecer el sostenimiento económico de su cuartel. La iniciativa, confirmada por el presidente de la entidad, Carlos Páez, surge como una respuesta estratégica ante la necesidad de renovar y ampliar el padrón de socios adherentes, una tarea de actualización que no se realizaba de manera integral desde hace varios años. Bajo la premisa de que el acompañamiento de la comunidad es el motor que permite la operatividad del servicio de emergencias, la comisión directiva busca reactivar el vínculo solidario con los vecinos.

El diagnóstico actual revela un amplio margen de crecimiento para la institución. De los aproximadamente 5.500 medidores de energía eléctrica activos en la ciudad, apenas unos 800 usuarios se encuentran adheridos actualmente como socios a través del sistema de facturación de la cooperativa local, específicamente en el sector de servicios sociales. El objetivo de esta nueva etapa es incrementar significativamente esa cifra, apelando a la conciencia ciudadana sobre la importancia de contar con un cuerpo de bomberos bien equipado y con recursos estables para afrontar incendios, accidentes y rescates.

Desde la Sociedad de Bomberos destacaron que este tipo de campañas de reactivación son vitales cada tres o cuatro años para compensar las bajas naturales y sumar a los nuevos residentes de la localidad. Al canalizarse el aporte voluntario a través de la boleta de servicios, se garantiza un mecanismo de recaudación transparente y accesible para todas las familias de Brinkmann. Con estos fondos, la institución no solo asegura el mantenimiento de sus unidades y el cuartel, sino que proyecta inversiones futuras para que el personal voluntario trabaje siempre con los mejores estándares de seguridad.