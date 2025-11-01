Bomberos de San Martín suman dos nuevas unidades operativas

El intendente Raúl Rufeil recibió en el Palacio Municipal a los Bomberos Voluntarios de San Martín, quienes presentaron dos nuevos vehículos que se suman a su flota operativa: una autobomba Scania proveniente de Escocia y una unidad Pierce de Estados Unidos.

Ambas unidades fortalecen la capacidad de respuesta del cuartel, que ya cuenta con seis móviles y 45 efectivos activos.

El intendente destacó el esfuerzo y la vocación de servicio del cuerpo: “Cada avance en equipamiento es una inversión en la seguridad y en la vida de nuestros vecinos.”

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios agradecieron el apoyo del municipio en la financiación del nuevo equipo de rescate vehicular, el más moderno de la zona Este.