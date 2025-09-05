Bomberos de Prefectura sofocaron un incendio en un buque pesquero

Buenos Aires.- Bomberos de Prefectura controlaron las llamas en el buque “Verdel” y trabajan para determinar el origen del fuego.

En la tarde de este jueves, un incendio se desató en el buque pesquero “Verdel”, amarrado en el puerto de Mar del Plata, movilizando a bomberos de la Prefectura Naval Argentina. Rápidamente se desplegó un operativo para contener el fuego y garantizar la seguridad de las personas a bordo.

El foco ígneo se ubicó en la banda de estribor hacia proa, afectando varios compartimentos y el pasillo de conexión de la cubierta principal. Ante la situación, se evacuó a todo el personal y se estableció un cordón de seguridad. Dos ambulancias permanecieron en el lugar, aunque no se registraron heridos.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio y mantuvieron una “guardia de cenizas” hasta la mañana siguiente para evitar reactivaciones.

Actualmente, personal especializado de la Prefectura realiza tareas periciales para determinar las causas del siniestro. Las autoridades indicaron que este proceso es clave para esclarecer cómo se originó el incendio y prevenir futuros incidentes similares.