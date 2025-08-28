2a Compañía de Río Bueno cuenta con su primera mujer maquinista

El domingo María Inés Jaramillo aprobó la evaluación de práctica de conducción de material mayor, convirtiéndose en la segunda maquinista mujer del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno y la primera de la Segunda Compañía “Manuel Rodríguez”.

“Costó tomar la decisión y partir con esto”, comenta a Bomberos.cl Media, María Inés. Comenzó como voluntaria en el Cuerpo de Bomberos de Crucero, dónde estuvo 9 años, y se cambió “gracias al amor” en 2012.

Hoy, con más de 20 años de servicio, ejerció los cargos de Secretaria de Compañía, Teniente Primero y, actualmente, es Instructora de Brigada. “Desde niña soñé con ser maquinista, siempre fue un sueño conducir un carro bomba”, recalca Jaramillo.

En 2023 comenzó el proceso, que fue lento y con muchas inconvenientes, pero que terminó con de buena manera con el apoyo del voluntario Gustavo Alvial y el Capitán Adolfo Fuentes.

“Esto fue un tremendo desafío que lo tomé con mucho respeto, y humildad” señaló contenta María Inés. “Para mí, no es solo un logro personal, sino un reflejo de como las mujeres podemos desarrollarnos y aportar en todas las áreas del servicio”, finalizó la nueva maquinista de la Segunda Compañía, “Manuel Rodríguez”.