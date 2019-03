1ra. Escuela internacional de certificación de Instructores E.C.I.e.C.I

Ciudad del Este.- Los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2019 se realizará en Ciudad del Este, Paraguay la 1ra. ESCUELA INTERNACIONAL de Certificación de Instructores, Incendios Estructurales – Técnicas de E.C.I.e.C.I (Entrenamiento Contra Incendios en Compartimientos Interiores)

El curso de certificación de instructores E.C.I.e.C.I es único en su tipo, con esta Escuela llevará realizadas 3 a nivel internacional en distintos Países como Venezuela, Argentina y ahora Paraguay.

El primer evento se llevo a cabo en 2013 en el estado de Mérida, Venezuela gracias al aval de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos del Estado en ese momento, al Instituto Universitario de Tecnologia Bomberil, la Escuela Técnica mención Bomberos Mérida y al incansable trabajo de Francisco Osorio, Enyer Lobo Oficiales de esa institución junto a un grupo de colaboradores que dieron todo para lograr estar al mejor nivel internacional .

En 2019 comienza una nueva etapa con nuevos desafíos siendo los objetivos la seguridad real, el rigor profesional y la nivelación superior para los Bomberos bajo la estructura del Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, su esfuerzo, confianza y dedicación plena a la excelencia académica para Bomberos.

El curso contó y cuenta con la certificación y homologación del Gobierno del Estado de Mérida, la Comandancia del Cuerpo de Bomberos del Estado, el Instituto Universitario y la Escuela Técnica de Bomberos, de este curso salieron certificados 26 instructores provenientes de Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, México y Chile, en 2017 fue coronado todo este esfuerzo gracias a el acuerdo alcanzado por Bomberos Voluntarios de PEREZ (Santa Fe) con la Universidad Nacional de Rosario permitiendo poder llevar a cabo esta Escuela de Instructores en Argentina por primera vez.

En esta oportunidad junto a Dirigentes y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, Paraguay se inicia un nuevo ciclo lleno de nueva información técnica y avances en todo sentido, el curso está certificado por la Universidad del Este y la Facultad Politécnica por lo cual una vez más logrando los avales para poder realizarlo ya que sin ellos no es moralmente ético ni técnicamente aceptable, siempre bregando por “la Seguridad Real”, “el Rigor Profesional” y “Nivelación Superior para Bomberos y Rescatistas”.

Objetivos:

Incentivar el avance, el manejo del cambio, la transversalidad.

Estar a la altura de técnicas avanzadas nos obliga a trabajar cada día mas para mantener esa vanguardia, esto motiva que los Cuerpos de Bomberos vayan en busca de ese objetivo, los motiva a realizar los cambios para mejorar y optimizar sus recursos y respuesta a las emergencias, es transversal a diversidad de profesionales ya que esta tecnología necesita el entendimiento y la comprensión de diversidad de profesiones.

Trabajar educando para la prestación de un servicio profesional.

El servicio que prestan los Cuerpos de Bomberos es insustituible, pero en ciertas circunstancias y contextos operativos ese servicio puede resultar negativo para el damnificado, causar mas daño que el propio fuego a causa de exceso de agua eso nos obliga a refinar esas practicas.

Hacer de la seguridad del Bombero un «estilo de vida».

En distintos Países y contextos venimos sufriendo fatalidades de Bomberos hombres y mujeres en los incendios estructurales, por tal motivo la seguridad no es una elección es un estilo de vida.

Lograr Bomberos con buen nivel de análisis de riesgos y toma de decisiones.

Las prácticas habituales nos muestran que el superior a cargo de la dotación en el siniestro es la mente pensante en toda la diversidad de situaciones que ocurren, es quien debe anticiparse, quien debe percibir, quien debe proteger a su gente, estas practicas han cambiado brindando mayor participación a toda la dotación.

Capacitar para saber aprender.

En los distintos cursos, jornadas y eventos en general los participantes no toman nota, no escriben como en antaño y de ahí surge la pregunta como registran lo expuesto..? como poder memorizar tantos temas..? si toma nota que debe anotar con que técnica..? como procesa y ordena esa informacion..? esto no es tenido en cuenta, no les estamos diciendo a nuestros Bomberos como estudiar, esta brecha hace que los resultados finales sean magros por más cursos que se dicten, con formación de formadores cubrimos la capacitación del instructor nos esta faltando el como estudiar del participante!!.

CONTENIDOS TEMATICOS

Etapa de formación teórica / técnica de sala a cargo de Gerardo F.Crespo

MODULO 1: Humos claros, fuegos negros.

Desarrollo de los incendios.

La combustión.

Fases del incendio, EURO CODIGOS.

La pirólisis.

Productos de pirólisis.

Las neblinas de destilación pirolítica.

Protocolos de fuegos paramétricos.

Pruebas del UL con aberturas y mobiliario.

La progresión según configuración edilicia.

Programas CFD (Computational Fluids Dynamics)

Curva ISO 834.

MODULO 2: Los FRP «fuegos de rápida progresión».

La densidad de los humos.

Componentes de las neblinas gaseosas.

El oxigeno como principal variable de riesgo.

La influencia del mobiliario, retro, vintage, moderno, línea de tiempo.

Colorimetría de las llamas.

Mecánica de la progresión del fuego «efecto pistón».

MODULO 3: Los riesgos.

Casos de estudio.

Caso 1 USA, Indianápolis ATHLETIC CLUB, 2 fatalidades.

Caso 2 USA, New York «Black Sunday», 4 fatalidad.

Caso 3, USA, Charleston deposito, 9 fatalidades.

Los riesgos en los incendios

Específicos y generales.

Distintos tipos, mecánicos, térmicos, físicos, eléctricos, tóxicos, químicos.

Riesgo evolutivo y no evolutivo.

Situaciones de riesgo.

Anomalías, desvíos, incidentes, accidentes

MODULO 4: La seguridad.

Errores y violaciones.

Caso de estudio

Caso 1 Argentina, Lomas de Zamora, incendio de bus en vía publica.

Caso 2 Argentina, Almirante Brown, incendio de sala religiosa.

Que es la seguridad.

Que la sustenta.

La prevención.

La proactividad.

MODULO 5: Técnicas de combate en incendios estructurales interiores.

Introducción y objetivos.

El agua como agente extintor «táctico»

NFPA 750.

La Ultrapresión y la tecnología de corte.

Curva de vapor.

Técnicas 3D y 2D.

Maniobras interiores.

El riesgo de los pasillos, corredores.

Como moverse.

MODULO 6: Comando estratégico.

Táctica y estrategia.

Pre planificación operativa

El orden en la escena.

La zonificación de un siniestro urbano.

Ídem industrial.

MODULO 7: Los simuladores.

Entrenamiento en compartimientos interiores «un nuevo desafío».

Nuevos riesgos

Riesgos psicofisiológicos.

Stress mental y emocional.

El equipamiento

Simuladores y equipo de laboratorio.

Simuladores de «Flashover».

Fase 1, 2, 3, 4 y 5

Casas de humo y fuego

MODULOS ACADEMICOS

Etapa de formación teórica / técnica de sala a cargo de profesionales

MODERNOS METODOS DE EXTINCION, “EXTINCION SUSTENTABLE”

Profesional a cargo: Ingeniero Santiago Donadon

Supresión de incendios por agua atomizada a ultra alta presión (IGNIX Water Mist).

Física del agua y su poder extintor.

Velocidad y agilidad de respuesta como factor fundamental en la reducción de daños y riesgo.

Agente encapsulador F-500, seguridad, salud y protección del bombero durante y post-extinción y mas.

COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS FRENTE AL FUEGO

Profesional a cargo: Arquitecto Luis Cristóbal Vernazza

Métodos constructivos

Mampuestos: Tierra cocida

Mampuestos: Piedra

Piedra y cascote con ligantes

Hierro y Acero

Hormigones

Maderas y materiales de alta tecnología.

Comportamiento ante el fuego

Dilatación. Mecánica y consecuencias

Cambio de la respuesta a las solicitaciones

Rotura frágil

Fluencia, deformación elástica, deformación plástica

Protección de elementos estructurales

Criterios de evaluación del comportamiento

estructural.

PSICOLOGIA LABORAL

Profesional a cargo: Psicóloga Rosa Angelica Rojas Orue

Psicología Laboral

Estrés agudo

Estrés postraumático

Burnout

Fobias (visión cero, confinamiento, altura, desorientación)

2. MEDICINA LABORAL

Profesional a cargo: Medico cirujano Richard Sartorio

Fisiología de los aparatos circulatorio y respiratorio.

Salud y Bienestar en el servicio de bomberos.

Prevención de Cáncer en el servicio de bomberos.

CV STAFF ACADEMICO

CURSADA PSICOLOGIA LABORAL

Instructora/facilitadora………..Rosa Angelica Rojas Orue

-Psicóloga con especialidad en Clínica, laboral y didáctica 12 años de experiencia.

-Maestría en Educación en la escuela de posgrado.

-Docente asistente de la Facultad de Filosofía de la cátedra de Psicodiagnóstico.

-Directora propietaria del consultorio Fénix Psicocenter de Minga Guazú.

CURSADA MODERNAS TECNICAS DE EXTINCION.

Instructor/facilitador………..Santiago Donadon

-Ingeniero Ambiental, Especialista en Seguridad, Salud y Protección Ambiental

-Ex Docente Universitario (U.C.A.)

-Especialista en sistemas hidrocinéticos a base de agua a alta y ultra alta presión.

-Fundador de IGNIX – Sistemas de extinción de incendios por UHP (Ultra Alta Presión)

CURSADA MEDICINA LABORAL.

Instructor/facilitador………..Richard Sartorio

-Medico Cirujano formado en la Universidad Nacional del Este

-Ex Docente Universidad Católica, Facultad de Ciencias de la Salud 2016-2017.

-Docente Universidad Internacional Tres Fronteras, Facultad de Ciencias de la Salud

-Instructor adjunto Cursos de Incendio Estructural E.C.I.e.C.I.

-Bombero Voluntario con 13 años de experiencia.

CURSADA COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS FRENTE AL FUEGO.

Instructor/facilitador………..Luis Cristóbal Vernazza.

-Arquitecto

-Fundador y Bombero del Cuerpo de Bomberos de CDE.

-Redactor de la ordenanza de prevención de incendios del municipio de CDE.

-Pionero en el área de bomberos de la represa Itaipú Ente Binacional.

CURSADA INCENDIOS ESTRUCTURALES.

Instructor/facilitador………..Gerardo F.Crespo

-Comandante Mayor (R) Bomberos Vol. Argentina.

-Instructor con certificación CFBT del Fire Service College (Inglaterra)

-Master en Protección Contra Incendio con certificación del Instituto Argentino de Seguridad.

-Instructor Master Universidad de Texas A&M (USA)

PRE INSCRIPCIONES, CONSULTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirigirse a:

Secretaria de Administración Cuartel Central

Lorena DA SILVA

teléfono directo 595 973 330 001

horario de atención lunes a viernes 08:00 a 16:00 horas

teléfono institucional 595 61 511 050

email: Secretaria.cbvcde@gmail.com