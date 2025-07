Bomberos reanimaron a cuatro animales tras incendio

Buenos Aires.- El hecho ocurrió ayer en la calle Del Campo, a pocos metros de Francisco de Laprida, en la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante Brown.

El pasado miércoles 23 de julio, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante Brown. Bomberos Voluntarios de Longchamps asistieron al lugar y salvaron las vidas de cuatro mascotas, que habían inhalado monóxido de carbono. El hecho ocurrió en horas de la noche en la calle Del Campo, a pocos metros de Francisco de Laprida, en Ministro Rivadavia. Hugo, victima del feroz incendio, explicó ante El Diario Sur que hasta el momento no sabe cuáles fueron las causas: “Estaba mi hijo solo en casa, no había más nadie. Según lo que me dijo él, se encontraba en el baño y escuchó una explosión fuerte dentro de casa. Cuando salió a ver que había sucedido, se estaba prendiendo todo”.

La estructura de la casa quedó dañada En ese sentido, afirmó que el fuego se propagó por el frente de su casa, incluido el techo, ventanas y estructura de las paredes, y llegó hasta un auto que estaba estacionado en el terreno. Además del hijo, en la casa estaban presentes tres gatos y un perro que se descompensaron por la gran cantidad de humo que se había generado en minutos. Al lugar asistieron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, que lograron controlar y extinguir rápidamente las llamas.

También, salvaron las vidas de las mascotas presentes, con maniobras de reanimación y ayuda de los equipos de oxigeno. Cabe destacar que la persona que estaba en la vivienda debió ser trasladada de urgencia al Hospital Churrunca por haber inhalado monóxido de carbono, mientras intentaba apagar el fuego.

Fuente y foto: www.eldiariosur.com