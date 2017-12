Polémica por carteles de la cena del sindicato de policías y bomberos

El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha tenido que disculparse tras la polémica surgida por dos carteles machistas con los que se ha publicitado la cena que celebrarán el viernes sus afiliados en València, donde tienen mayor implantación. En uno de ellos aparece una mujer, con gorra, gafas de sol, porra y ropa ceñida con el lema ‘Esta vez te cachearán a ti…’. En el otro, dos mujeres en ropa interior acarician a un hombre en calzoncillos sobre unas llamas y con el lema ‘Intenta apagar este fuego’.

El sindicato ha atribuido los carteles al Casino Cirsa Valencia, que es donde cenarán. Ha asegurado que se distribuyeron sin autorización de sus máximos responsables y que cuando tuvieron conocimiento de ellos se “ordenó la paralización, por entenderlos inapropiados para la imagen del sindicato como organización y del colectivo al que de forma mayoritaria representa y con especial énfasis hacia nuestras compañeras”. Eso sí, el sindicato no había hecho ninguna valoración hasta que el diario ‘Levante’ ha publicado este jueves la noticia. Tras la polémica, el SPPLB ha asegurado que los carteles no reflejan “en absoluto” sus valores y ha pedido “sinceras disculpas”.

El sindicato, no obstante, sí que ha reconocido que contrató la producción ‘Doctor Gasmo’, una cena con espectáculo que la web del casino califica de “divertido, sensual y sorprendente”. Las entradas para los tres pases se han agotado. En la descripción del ‘show’ se asegura que “el sexo estará muy presente” y se habla de personajes como “una secretaria mojigata, un pitoniso, una seguridad dispuesta a subir la temperatura, o un ayudante demasiado tímido”. “Lo de la ninfomanía no es algo fuera de lo normal en esta consulta”, apunta. El casino ha pedido disculpas, ha reconocido que las imágenes son totalmente inadecuadas y ha apuntado que no reflejan el contenido de la producción.

Críticas unánimes

Joan Ribó, alcalde de València, ha asegurado que el cartel es “impresentable y absolutamente intolerable” y la concejala de Protección Ciudadana, Annaïs Menguzzato, ha recordado que los policías “deben dar ejemplo en su lucha por la igualdad”. El resto de sindicatos con representación en la policía local de la ciudad han mostrado su rechazo a los carteles y la utilización de la imagen de la mujer “de manera baja, estúpida, inaceptable, machista y denigrante”.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana y consellera de Igualdad ha asegurado que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y la Dirección General de la Mujer estudiarán el cartel, y si procede, “se hará el informe pertinente”. Oltra ha recordado también que “el erotismo y la sexualidad no tienen por qué ser sexistas de por sí”.

fuente y foto: ww.elperiodico.com