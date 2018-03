Lanzan una petición para evitar el cierre de Destacamento

Buenos Aires.- A principios de esta semana el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cañuelas recibió una nota del Destacamento Nro. 1 de Alejandro Petión en la que sus directivos denunciaban un grave deterioro del parque automotor, situación que -según expresaron- les impide prestar servicio en condiciones de seguridad mínima.

La nota generó un profundo malestar en el cuartel central porque no habrían existido avisos previos de esta situación y porque tampoco se habrían seguido los protocolos internos para solicitar repuestos y reparaciones.

Lo cierto es que durante la semana el Destacamento estuvo inactivo por falta de medios técnicos en un contexto de gran cantidad de incendios forestales en el corredor de la ruta 205, lo que generó suspicacias en el cuartel central.

A todo esto en las últimas horas, a través de la plataforma de peticiones change.org, se lanzó una campaña de firmas para exigir la continuidad del Destacamento ubicado frente al Club de Campo La Martona. La campaña apunta a que la Municipalidad intervenga en el conflicto.

“El Destacamento de bomberos de Alejandro Petión dejó de recibir ayuda económica por parte del Destacamento central del partido de Cañuelas. Las unidades, autobombas y otros vehículos se encuentran en mal estado, con los pisos de los mismos rotos o sin palanca de cambio; la ropa que deben usar los bomberos no tiene reposición ni lugar donde guardarla correctamente” señala un texto publicado.

“Ningún vehículo cuenta con la VTV al día ni pagan por ello un seguro por lo que los bomberos del cuartel deben responder personalmente ante cualquier posible daño que pudieran producir al manejar las autobombas” agrega.

“Este destacamento es muy activo y responde de manera rápida a cualquier pedido de auxilio, cuando cuenta con los medios, ya que no sólo se ocupan de los focos de incendio en la zona si no de auxiliar los accidentes producidos tanto en la autopista Ezeiza Cañuelas como Ruta 205. Ahora se ve imposibilitado de actuar por falta de mantenimiento y porque a los bomberos voluntarios no les permiten tomar su puesto. Siendo así como la población cercana y quienes usen las mencionadas autovías nos vemos desprotegidos. Ayudanos con tu firma para que el Destacamento vuelva a funcionar eficientemente”.

