Comandante de Bomberos condenado por contratar a su cuñado

Lima.- Roberto Ángeles Bachet, comandante general de los Bomberos del Perú, juramentó en Palacio de Gobierno en diciembre del 2017. Ángeles, dos meses antes, no estaba al frente del presidente de la República, sino ante un juez que lo encontró culpable de negociación incompatible por contratar a la empresa de su cuñado por más de medio millón de soles.

César Augusto Campos Cessare es gerente general de Wem Service SAC y hermano de María Campos Cessare, esposa de Roberto Ángeles Bachet desde hace más de 20 años.

La sentencia del Tercer Juzgado Unipersonal de Lima precisa que, en el año 2010, Ángeles Bachet, era director general de administración y comandante general de los Bomberos, y solo en ese año contrató 121 veces a la empresa de su cuñado W.E.M Service S.A.C. para dar mantenimiento a los equipos de los bomberos por más de medio millón de soles.

Lo curioso es que las conformidades de las órdenes de servicio se dan por montos entre 1000 y 10 mil soles, por reparaciones en distintas partes del país. Varios documentos fueron firmados en las mismas fechas y dirigidos a la misma empresa.

En su defensa, Ángeles Bachet aseguró que no sabía que su cuñado era dueño de la empresa con la que contrató 121 veces para reparar bombas, cascos y mangueras. También dijo que no sabía que la contratación con familiares está prohibida, porque no es abogado.

Buscamos al comandante general de los Bomberos, pero solo obtuvimos un comunicado en el que se precisa que los bomberos no son servidores públicos; sin embargo, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú contiene a representantes que administran recursos públicos además de recibir donativos y sueldos.

Ángeles Bachet ha sido sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad e inhabilitado en cargos públicos por dos años, así como a la reparación civil de 39 mil soles. Este 9 de abril se verá la apelación que interpuso.

Ser comandante general sin tener una situación jurídica resuelta deja muchas preguntas sin respuestas que han generado un incendio en la institución.

