Festejos por el 129º Aniversario de la Dirección Bomberos

Cordoba.- Con un escenario emplazado en la zona céntrica de Córdoba, sobre calle Mariano Moreno 250, se realizó el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la creación de la Dirección Bomberos, de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La ceremonia estuvo presidida por el Jefe de Policía, Crio. Gral. Gustavo Marcelo Vélez, acompañado del Subjefe de Policía, Crio. Gral. Gustavo Folli Pedetta; el Director de Bomberos ac/acc, Crio. Rubén Mansilla; el Secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Crio. Gral. (R) Claudio Vignetta, el ex Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Luis Iturri.

Además, estuvieron presentes el Director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, el Director General Departamentales Norte, Crio. Gral. Félix Quinteros, el Director General de Policía Caminera, Crio. My. Adrián Delgado, el Director General de Control de Conducta Policial, Crio. My. Lic. Rodolfo González, como así también autoridades provinciales y municipales, Oficiales Superiores, ex directores de Bomberos, representantes de la UNC e invitados especiales.

Luego del correspondiente saludo del Sr. Jefe de Policía a la Agrupación 14 de Julio, el Capellán Presbítero Daniel Julián efectuó la invocación religiosa, durante la cual encomendó a Dios la loable tarea de rescate y salvamento de personas, desarrollada por los efectivos de la Dirección Bomberos. Acto seguido, se procedió a realizar un minuto de silencio por los compañeros caídos en servicio.

En la ocasión, las palabras de bienvenida quedaron a cargo del Director de Bomberos ac/acc, Crio. Rubén Mansilla, quien agradeció a las autoridades policiales y provinciales por el constante apoyo brindado y expresó su gratificación por el compromiso de todo el equipo de trabajo por salvaguardar y cuidar la vida de los ciudadanos.

Posteriormente, el Sr. Subjefe de Policía, Crio. Gral. Gustavo Folli Pedetta hizo entrega de una distinción especial por el heroico accionar del Sargento Daniel Ortiz Quiroz quien, mientras se encontraba franco de servicio, realizó la evacuación de un local comercial ubicado en la Avenida Fuerza Aérea al 2500, cuando se desarrollaba un incendio. Gracias a su rápida intervención no se registraron personas lesionadas. Además, se entregaron reconocimientos a los efectivos que pasaron a situación de retiro, tras intensos años de trabajo y una gran trayectoria profesional.

Durante el acto, también hizo uso de la palabra el Sr. Subjefe de Policía, Crio. Gral. Gustavo Folli Pedetta, momento en el cual destacó el trabajo desarrollado por los integrantes de esta dependencia creada en 1888 y coincidió con los discursos previos, al señalar su inmensa satisfacción por la vocación de servicio denotada por todo el personal, lo que determina el gran prestigio a nivel nacional e internacional que posee la Dirección. Además, el Crio. Gral. Folli Pedetta precisó que la capacitación, la formación y profesionalización es la gran fortaleza de la Institución. “Debemos continuar por este camino y crecer, para mí, ser policía es un gran privilegio, pero ser bombero es un honor”, exclamó el Sr. Subjefe de Policía.

Para finalizar la conmemoración, el Jefe de Policía otorgó, simbólicamente, las llaves de un nuevo móvil a la Dirección Bomberos, mientras la Banda de Música de la Policía de Córdoba engalanaba la jornada, entonando la melodía del cumpleaños feliz.

