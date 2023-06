Ser bombero voluntario es una cuestión de vocación

Entre Rios.- Santiago Lescano es el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Chajarí desde hace tres años, aunque lleva más de dos décadas como bombero voluntario. Teniendo en cuenta que el viernes 2 de junio se celebró el día del Bombero, hizo un repaso con Mirador Entre Ríos de lo que implica formar parte de un cuartel, del voluntariado y de lo fundamental del apoyo de la familia para cumplir con el servicio.

Durante el acto protocolar en el cuartel se contó con el acompañamiento de autoridades de la ciudad y se entregaron reconocimiento a bomberos con más de 15 y 20 años de desempeño. Además, se incorporó a cinco bomberos nuevos al cuerpo, cuatro mujeres y un varón. Como en años anteriores, luego del acto realizaron una caravana por la ciudad con los móviles y las sirenas encendidas. “La gente ya sabe que el 2 de junio salimos a la calle, así que al escuchar los móviles reconoce que no es por accidentes ni nada raro sino porque salimos a celebrar nuestro día”, aseguró Lescano.

SUMARSE AL CUARTEL

En cuanto al número de bomberos que se suman este 2023 se mostró satisfecho, “hacía bastante que no se sumaban tantos, en los últimos años veníamos con uno o dos, por eso es interesante que ahora hayan sido cinco”. Además, en este sentido advirtió que hay muchos que dejan. “Siempre ocurre con muchachos que se van a estudiar, o por cuestiones laborales no pueden seguir”. Cabe recordar que para sumarse al cuerpo de bomberos existe el curso de aspirantes, pero no todos los que egresan quedan en el cuerpo activo. “Siempre salen bomberos de la escuela, pero están quienes lo hacen sólo como para tener el conocimiento, que también es respetable; son cursos de ocho a nueve meses, de manera presencial, son bastante intensos”, explicó.

El cuerpo actualmente está compuesto por 38 bomberos, de los cuales diez son mujeres, “esto también es una particularidad del último tiempo, que están ingresando más mujeres como bomberas” contó el jefe.

Además, otra de las opciones vigentes es la Escuela de Cadetes, para menores de 18 años. “La escuela siempre nos deja buenos bomberos, bien entrenados, en mi caso por ejemplo yo vengo de la escuela de cadetes, es algo fundamental para el cuartel”, indicó.

Entre los momentos más complicados que le tocó afrontar como jefe, Santiago mencionó el verano 2022-2023 con las sequías: “Tuvimos unas 180 salidas en dos meses, es mucho, porque aunque tenemos apoyo de personal municipal, hubo momentos en que no se daba abasto”.

En lo referente al equipo humano con el que cuenta el cuartel de Chajarí, el jefe explicó que en lo últimos años pudieron crecer considerablemente en cuanto a los móviles. “Tenemos nueve unidades, entre las de rescate, forestal, estructural”. Más allá de eso, aclaró que faltan cosas, “pero tenemos que ir viendo lo que se necesita renovar más urgente, porque todo es costoso, recientemente se compraron seis chaquetones nuevos por un valor de más de un millón de pesos”, señaló.

Fuente y foto: www.miradorprovincial.com