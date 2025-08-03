Grave ataque al cuartel de Bomberos en medio de una pelea vecinal

San Juan.- En medio de una violenta pelea entre grupos en las inmediaciones del barrio Alberdi y villa Cremades, el destacamento resultó con serios daños.

Una noche de caos e impotencia vivieron los Bomberos Voluntarios de Pocito, luego de que su cuartel fuera blanco de una lluvia de piedras en el marco de un enfrentamiento entre bandas en la zona. El episodio ocurrió el viernes por la noche y, según informaron desde la propia institución, presumen que durante la violenta gresca también se efectuaron disparos.

La situación tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Alberdi y la villa Cremades. El cuartel quedó literalmente en el medio de la trifulca entre alrededor de 40 personas. Las imágenes que difundieron los bomberos muestran los daños sufridos en la infraestructura, entre ellos vidrios rotos y sectores del edificio afectados por los impactos de proyectiles.

“Todas las noches es lo mismo”, lamentaron desde la institución en un comunicado público. “Nos tiran piedras a la playa de móviles y debemos cubrirlos con colchones para evitar que se destruyan. Es insostenible”, agregaron.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este nuevo ataque reaviva el reclamo de los bomberos, quienes desde hace tiempo vienen denunciando la creciente inseguridad en la zona. Ya habían sido víctimas de actos vandálicos en otras oportunidades, pero esta vez el nivel de violencia fue aún mayor.