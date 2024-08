Los bomberos voluntarios fueron multados por exceso de velocidad

Neuquén.- En diciembre pasado para el personal de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén, recibió una multa por exceso de velocidad. Esta situación se repitió tres veces más y la suma total ascendió a $826 mil.

Los vehículos multados fueron una unidad de rescate rápido, una unidad logística y de traslado de personal, una unidad cisterna y autobomba de segundo ataque y una unidad autobomba pesada.

Además, en un comunicado manifestaron que una de las multas contiene la firma de una persona que ya no es empleada municipal. “Entendemos que utilizan firmas digitales, sin el consentimiento de las personas que figuran como inspectoras o inspectores. Este tipo de desprolijidades puede tener un alto costo para la municipalidad, si se lo lleva al plano jurídico, y por ende un elevado costo para el pueblo, que es donde se deben destinar los fondos comunales”, revelaron.

«Desde que asumió esta gestión hemos sido comprensivos, teniendo en cuenta que todo inicio es complejo. Podemos ser tolerantes con el hecho de que desde la municipalidad no nos hagan ningún tipo de aporte», expresaron en el comunicado. Agregaron que «podemos también aceptar que lamentablemente haya funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias. En resumidas cuentas, podemos aguantarles la falta de interés, el no acompañamiento, la ignorancia, la desprolijidad y falta de capacidad, pero no podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo, utilizando como medio multas que están llenas de vicios y en momentos en los que estábamos en cumplimiento de servicios de emergencias”.