Camión de bomberos chocó cuando iba a apagar un incendio

Un camión de Bomberos Voluntarios de San Luis colisionó este martes por la mañana con un vehículo particular en pleno centro de la capital puntana, mientras se dirigía a apagar un incendio en un colectivo. El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de las calles Falucho y Belgrano, a metros de la Plaza Independencia.

La autobomba circulaba con sirenas encendidas y prioridad de paso rumbo a un siniestro declarado en una unidad de la línea E1 de Transpuntano, cuando impactó contra un automóvil negro que, según fuentes policiales, cruzaba por Belgrano en sentido oeste-este.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos. Solo se constataron daños materiales, especialmente en el vehículo menor, que sufrió abolladuras y rotura de ópticas.

Un testigo presencial relató que “el camión venía con urgencia por Falucho, sonando fuerte, y el auto parece que no lo escuchó o no alcanzó a frenar”. El conductor del rodado menor fue asistido preventivamente en el lugar, aunque no requirió traslado.

Durante algunos minutos, la zona permaneció con tránsito reducido por el operativo policial y la pericia vial que buscaba determinar la mecánica del hecho. El incendio en el colectivo fue sofocado por otra unidad que llegó al lugar sin demoras.

Este tipo de incidentes vuelve a poner en discusión la necesidad de mayor conciencia vial ante el paso de vehículos de emergencia, especialmente en zonas de alto tránsito como el microcentro capitalino.