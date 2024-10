El Rotary Club donó un drone a los Bomberos de San Martín de los Andes

NEUQUÉN.- Para combatir los incendios o incluso para rescatar de algún barranco a algún accidentado en su vehículo, la tecnología que permite acceder los drones de alta calidad se convierte en una herramienta muy útil para tal fin. Es por ello, que desde el 2021 los integrantes del Rotary Club de nuestra ciudad comenzaron una campaña para lograr este objetivo, que contó con aportes de vecinos, comercios, empresas e incluso un club amigo como es el de Panguipulli.

El trabajo comunitario dio sus frutos, reunieron los 2.600 dólares que costó este importante drone, y en un acto se hizo entrega del mismo a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes este jueves 24 de octubre, desde las 19 horas, en el mismo cuartel, ubicado en la calle Gral. Roca 1251, en el centro de la ciudad. Fue entregado por el presidente del Rotary Club, Erico Hoffmann, quien estuvo acompañado por varios integrantes de la institución.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, sargento primero Alan Traballoni, dirigió unas palabras a los presentes: “Estamos muy agradecidos de la campaña que hicieron para conseguir el drone. Siempre decimos que no hay peor gestión que la que no se hace, y acá tenemos un fiel reflejo que con sacrificio y teniendo un objetivo por delante se puede lograr”. Explicaron allí que ya se están capacitando algunos bomberos para el uso del drone que tanto necesitaban, aunque se indicó que éste no es con cámara térmica, próximo objetivo a conseguir.

Fuente y foto: https://realidadsm.com