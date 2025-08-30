El nuevo Cuartel de Bomberos entra en su etapa final de construcción

Malvinas Argentinas.- El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió la obra del nuevo Cuartel Central de Bomberos, que avanza en su etapa final en la intersección de Yatasto y Bailén, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués. La construcción forma parte de un ambicioso plan de infraestructura que busca fortalecer la seguridad y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Un polo estratégico de seguridad

La intervención, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, será sede operativa de Defensa Civil y se integra a un Polo de Seguridad que ya cuenta con la Gendarmería Nacional y el Centro Operativo Municipal.

“Estamos en lo que va a ser el cuartel central de Bomberos de Malvinas Argentinas, donde se formó un verdadero Polo de Seguridad. Pronto va a estar culminada esta etapa final, que conecta con la ruta 197 y permitirá acudir a emergencias mucho más rápido en cualquier lugar del distrito”, explicó Nardini.

Infraestructura de primer nivel

El edificio contará con un garaje preparado para autobombas, talleres, sala de máquinas, toma de agua para cisternas y depósitos generales. Además, dispondrá de espacios para la vida cotidiana y la formación: comedor, dormitorios, vestuarios, oficinas, aulas para capacitación de bomberos y charlas de prevención ciudadana.

“Es un cuartel de primer nivel. Estamos trabajando junto a ellos para avanzar también en la mejora de la flota”, remarcó el jefe comunal.

Trabajo conjunto con la Provincia

Nardini destacó que la obra es fruto de la articulación entre el municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:

“Son muchas cosas en las que seguimos avanzando gracias a la articulación con la Provincia, pensando en el bienestar de los malvinenses, que también son bonaerenses”.

Con esta nueva infraestructura, Malvinas Argentinas busca consolidar un sistema de seguridad y emergencias más eficiente, moderno y cercano a los vecinos.