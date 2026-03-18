La Tercera Compañía de Santa Cruz celebró su 20° Aniversario

El cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos, ubicado en el estratégico sector de Apalta, fue el escenario de una emotiva ceremonia oficial con motivo de su vigésimo aniversario de fundación. Durante el acto, la directora de la unidad, Yolanda Sanfurgo, presentó la cuenta pública correspondiente a la gestión del año 2025, donde resaltó los significativos avances alcanzados tanto en el área operativa como en la administración interna. La instancia permitió a la comunidad y a las autoridades presentes conocer el estado actual de una institución que se ha consolidado como un pilar fundamental para la seguridad de los vecinos y la protección del patrimonio natural de la comuna de Santa Cruz.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica de la jornada fue la entrega de reconocimientos por años de servicio, donde se rindió un especial homenaje a dos de sus figuras fundadoras: Juan Sanfurgo y Juan Pablo Sanfurgo. Padre e hijo fueron destacados por su visión y esfuerzo sostenido, cualidades que permitieron transformar el anhelo de contar con un cuerpo de bomberos en medio de los viñedos del Valle de Apalta en una realidad tangible. La ceremonia incluyó además la lectura del acta fundacional y la entrega de distinciones a aquellos voluntarios y colaboradores cuyo aporte ha sido determinante para el crecimiento y prestigio de la compañía a lo largo de estas dos décadas.

El evento contó con la participación del alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit Romero, quien recordó los inicios de la institución en un modesto galpón y contrastó aquel origen con la moderna infraestructura que poseen en la actualidad. Acompañaron la conmemoración diversas autoridades regionales y locales, así como el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, Manuel Arenas, junto a representantes del directorio general y la comandancia. Con este aniversario, la Tercera Compañía no solo celebra su pasado, sino que proyecta su compromiso de seguir brindando un servicio profesional y eficiente en una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas de la región.