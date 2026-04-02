El destacamento “Enrique Linconir” celebró 14 años de servicio en Bariloche

El cuerpo de Bomberos Voluntarios Bariloche vivió una jornada de profunda emoción al conmemorarse el 14° aniversario de la puesta en marcha del destacamento “Enrique Linconir”. Ubicado estratégicamente en la intersección de las calles Miami y San José de Costa Rica, este cuartel se ha transformado en el pilar fundamental de la seguridad para los vecinos de los barrios San Francisco III, IV, El Cóndor y zonas aledañas, permitiendo reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante incendios estructurales y emergencias médicas en un sector de constante crecimiento demográfico.

La ceremonia contó con una fuerte presencia institucional. En representación del intendente Walter Cortés, asistieron el secretario de Protección Ciudadana, Carlos Madjinca, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar, acompañados por el delegado de El Cóndor, Jaime Breca. Durante el acto, se subrayó que el destacamento no es solo un edificio operativo, sino un símbolo de resiliencia y compromiso comunitario que lleva el nombre de un recordado referente de la institución, manteniendo viva la llama del voluntariado en el corazón de los barrios.

Desde la jefatura de Bomberos Bariloche destacaron que estos 14 años representan la consolidación de un plan estratégico de cobertura territorial. “Estar cerca de la gente nos permite salvar vidas de manera más eficiente”, señalaron, agradeciendo el apoyo constante del municipio y de la comunidad para el mantenimiento de las unidades y la capacitación del personal. El festejo cerró con un emotivo reconocimiento a los efectivos que prestan servicio diario en el “Linconir”, reafirmando que la seguridad de Bariloche se construye desde la cercanía y el profesionalismo.