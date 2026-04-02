Magallanes destina más de 1.300 millones a equipar a sus bomberos

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ha materializado un avance sin precedentes en la protección de sus fuerzas de emergencia. Con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, se realizó la entrega de equipamiento de última generación destinado a los Cuerpos de Bomberos de las distintas comunas de la región. El proyecto, destacado por el gobernador Jorge Flies, no solo busca renovar materiales desgastados, sino elevar de forma integral los estándares de seguridad operativa en una zona donde las condiciones climáticas extremas añaden un factor de riesgo adicional a cada intervención.

El equipamiento técnico entregado cumple estrictamente con normativas internacionales de seguridad y durabilidad. Según detalló Patricio Cárdenas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, la dotación incluye trajes estructurales de alta resistencia térmica, cascos, botas de seguridad y equipos de respiración autónoma (ERA). Estos últimos son vitales para permitir que los voluntarios operen en atmósferas contaminadas con total autonomía y protección pulmonar, una herramienta crítica tanto en incendios urbanos como en incidentes con materiales peligrosos.

Por su parte, el presidente regional de Bomberos, Juan Carlos Andrade, subrayó el carácter federal y equitativo de la iniciativa. La distribución de los recursos abarca diversas comunas, asegurando que tanto los cuarteles de grandes centros urbanos como los de zonas rurales y aisladas reciban el mismo nivel de tecnología. Con este fortalecimiento logístico, Magallanes consolida un sistema de respuesta a emergencias más robusto y profesional, garantizando que quienes arriesgan su vida por la comunidad lo hagan con el mejor respaldo técnico disponible en el mercado global.