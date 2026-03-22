Bomberos de Madrid incorporan 37 camiones de última generación

El Cuerpo de Bomberos de Madrid ha dado un salto cualitativo en su capacidad operativa tras la presentación oficial de 37 nuevos vehículos destinados a la renovación de su flota de servicios. El acto, celebrado en el Centro Logístico de Bomberos de La Atalayuela, contó con la presencia de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. Esta importante inversión busca optimizar la respuesta del cuerpo en una ciudad caracterizada por su compleja diversidad urbanística, que abarca desde calles estrechas en cascos históricos hasta grandes ejes viales de alta velocidad.

La nueva dotación técnica, suministrada por Renault Trucks, se basa en la gama D 2.1 y presenta configuraciones de chasis y carrozado diseñadas específicamente para la intervención real en entornos críticos. Entre las unidades incorporadas destacan 12 camiones 4×2 de 320 CV con cabina triple y 7 furgones bomba de tonelaje ligero (FPTL), ideales para maniobras rápidas en zonas de difícil acceso. Asimismo, se sumaron 7 camiones cisterna rurales (CCR) con tracción 4×4, garantizando que el cuerpo cuente con herramientas polivalentes para actuar tanto en el tejido urbano consolidado como en las áreas perimetrales de la capital española.

La ingeniería de estos vehículos prioriza la homogeneidad operativa y la seguridad de las dotaciones. La mayoría de las unidades están equipadas con cabinas dobles (crew cab), lo que permite el desplazamiento conjunto de todo el equipo de intervención, optimizando la coordinación al llegar al lugar del siniestro. Con arquitecturas de motor que varían entre los 240 y 320 CV según la necesidad, el foco de esta renovación se centra en la maniobrabilidad y la rapidez. Esta actualización asegura que los Bomberos de Madrid dispongan de una flota plenamente alineada con las exigencias de accesibilidad y eficacia que demanda una metrópolis moderna.