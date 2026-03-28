Bomberos de Ingeniero Luiggi celebraron sus 29 años de vida institucional

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi celebró su 29° aniversario con un acto conmemorativo cargado de emoción, reconocimiento y sentido de pertenencia. La ceremonia contó con la presencia de familiares, integrantes de la comisión directiva y autoridades policiales, aunque no hubo representación municipal.

El acto comenzó con el ingreso del cuerpo activo y la escuela de cadetes, a cargo del sargento Fabián Rodríguez. Luego se realizó la presentación de la bandera de ceremonia, encabezada por la abanderada Patricia Pérez, junto a los escoltas Tomás Ledesma y Esteban Naiman, bajo la supervisión del suboficial principal Claudio Acosta.

También participó la bandera de la escuela de cadetes, portada por Katerina Altamirano, acompañada por los escoltas Mateo Oviedo y Leonardo Aguilo, a cargo de la suboficial principal Romina Machuca.

Uno de los momentos centrales fue el izamiento de la bandera de la institución, encabezado por la jefa del cuerpo activo, acompañada por los bomberos Juan Andrés Cantelmi, Gustavo Vicente y Facundo Odetti. Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.