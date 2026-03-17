Bomberos de Caldera celebran su aniversario con el anuncio de un nuevo cuartel

El Cuerpo de Bomberos de Caldera, una de las instituciones más antiguas y emblemáticas de Chile, conmemoró su 141° aniversario tras su fundación el 14 de marzo de 1885. La ceremonia oficial, que reunió a autoridades regionales, municipales y navales, no solo sirvió para honrar el pasado de la institución, sino también para proyectar su futuro con un importante anuncio en materia de infraestructura.

Durante el acto, la superintendenta Leyla Tala confirmó una noticia largamente esperada: el Gobierno Regional otorgó la concesión gratuita a corto plazo del terreno donde se emplazará el nuevo cuartel de la comuna. Este avance permitirá la construcción de una compañía moderna, diseñada bajo estándares actuales para optimizar los tiempos de respuesta y brindar un servicio de mayor calidad a la creciente población de Caldera.

Reconocimientos al valor y la trayectoria

La jornada incluyó una emotiva entrega de distinciones para los voluntarios y voluntarias. Se otorgaron diplomas por años de servicio y certificaciones de profesionalismo técnico. Sin embargo, el momento más destacado fue la mención especial a los efectivos que participaron en el rescate de los pescadores encallados en el sector de Caleta Zenteno, un operativo que puso a prueba la capacidad técnica y el coraje de la brigada en condiciones críticas.

Un legado que perdura desde el siglo XIX

Con su fundación en 1885, este cuerpo de bomberos ocupa el 23° lugar en antigüedad a nivel nacional y es el tercero más antiguo de su región. La institución mantiene vivo el legado de sus fundadores —José Fosalba y Ochoa, Constantino Pellegrini, Bernardo Tornini y Marciano Zavala—, consolidándose como un pilar fundamental de la identidad local.

La alcaldesa subrogante, Daniela Castillo, cerró la ceremonia destacando la abnegación de los voluntarios, subrayando que su labor desinteresada trasciende las emergencias para convertirse en un valor social indispensable. Tras 141 años, los Bomberos de Caldera demuestran que la tradición y la modernización pueden caminar juntas para proteger la vida y la historia de su comunidad.