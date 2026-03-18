Bomberos de Cajeme se capacitan en materiales peligrosos

El grupo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos de Cajeme participa en una capacitación teórico–práctica, enfocada en el manejo y atención de emergencias relacionadas con sustancias de alto riesgo.

En el cuartel se informó que el curso es impartido por personal de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quienes comparten su experiencia y conocimientos con los elementos cajemenses. Entre los instructores se encuentran el bombero Jesús Escobar Contreras, así como los capitanes Héctor Manuel Díaz González y Julio Martínez Padilla.

La preparación tiene como objetivo reforzar las habilidades operativas de los bomberos, permitiéndoles actuar de manera más segura y eficiente ante situaciones que involucren materiales peligrosos, protegiendo tanto a la ciudadanía como al propio personal de emergencia.

Destacaron que este tipo de capacitaciones resulta fundamental para elevar el nivel de respuesta del cuerpo de bomberos, ante escenarios cada vez más complejos.