Sesenta voluntarios se especializan en técnicas de rescate animal

El Cuerpo de Bomberos de Curicó ha dado un paso fundamental en la diversificación de sus capacidades operativas mediante la realización de un curso teórico y práctico dedicado exclusivamente al rescate animal. La capacitación, que contó con la participación de 60 voluntarios de diversas compañías locales, se desarrolló en las instalaciones del Centro Educativo Integral de Curicó (CEIC) y en el complejo deportivo del sector Aguas Negras. Esta iniciativa responde a un proyecto de larga data impulsado por el director de la Cuarta Compañía, Juan Gutiérrez Guerra, quien identificó la necesidad urgente de profesionalizar la asistencia a los animales dadas las nuevas demandas de la comunidad y el rol central que ocupan las mascotas en los núcleos familiares actuales.

La instrucción estuvo a cargo de Pedro Krauss Egaña, médico veterinario e integrante de la Compañía de Bomberos de Providencia, quien destacó que el objetivo principal es dotar a los voluntarios de conocimientos técnicos para actuar con seguridad y eficiencia. Durante las jornadas, los asistentes participaron en clases prácticas con perros y caballos, enfocándose en maniobras críticas como el acercamiento seguro, la manipulación técnica, el traslado adecuado de las mascotas y los métodos de inmovilización. Estos procedimientos buscan minimizar el estrés del animal y garantizar la integridad física de los rescatistas, estableciendo un marco de trabajo profesional ante siniestros o accidentes donde la fauna se vea comprometida.

Como resultado de este proceso formativo, se ha avanzado en la elaboración de un protocolo estandarizado que cuenta con el respaldo de una Escuela de Medicina Veterinaria. Este documento permitirá a los bomberos curicanos contar con una guía de actuación clara para resguardar la vida animal bajo criterios científicos y operativos modernos. Con esta especialización, la institución no solo amplía su espectro de servicio, sino que reafirma su compromiso con la protección integral de la vida en todas sus formas, adaptando sus tácticas de emergencia a la realidad social de la región.