Firma de convenio entre el gobierno de Tierra del Fuego y bomberos

Tierra del Fuego.- Horacio Galego, presidente de la Federación de Bomberos de la provincia, adelantó por FM Del Sur la firma de un convenio con el gobierno de la provincia para resolver la deuda heredada de la gestión Ríos, que ronda entre “8 y 12 millones” por cuartel.

“Quedaron dos años sin pagarse y son un promedio de ocho o nueve millones por cuartel y de doce millones en algunos casos. Es mucha plata, pero estamos por terminar de firmar en estos días un convenio de reconocimiento de deuda con el gobierno”, dijo.

Se espera atender “la explosión demográfica del barrio de Río Pipo, porque no hay forma de llegar de manera rápida con una unidad”, para lo cual se trasladaría el destacamento de Kuanip a esa zona y también habrá mejoras para el cuartel 2 de Abril.

“Esas obras y el equipamiento que haya que comprar lo va a financiar el gobierno en reconocimiento de la deuda histórica. Eso nos permite trabajar con el ingreso mensual y esa deuda permitirá el desarrollo de los cuarteles. Esperamos que se pueda hacer rápidamente”, confió Galego.

“Habrá que hacer cambios de partida, pero lo va a hacer Obras Públicas de la provincia. Es muy importante para nosotros, si bien no está firmado, pero está bastante avanzado el acuerdo y esperamos firmarlo en los próximos días, para avanzar con las obras que se necesitan. Desde hace dos años tenemos un convenio con la UBA para el desarrollo de cuarteles sustentables y de manera innovadora para el país, vamos a trabajar en este tipo de construcción”, indicó.

El consejo nacional de bomberos “hace el trabajo de nacionalización de todo el equipamiento que viene del extranjero. Son materiales de alta tecnología que vienen de fuera del país y eso está también incluido dentro del convenio. Eso lo gestionará el gobierno ante el consejo nacional o ante los distintos proveedores internacionales”, dijo.

Respecto de la compra de unidades, señaló la importancia del convenio con la provincia porque “ya no es viable comprar una unidad pequeña”, precisamente por la explosión demográfica tanto en Ushuaia como en Río Grande y, “para comprar una unidad de gran envergadura, hablamos de millones de dólares y es casi imposible comprar una unidad cero kilómetro”.

“En Río Grande se va a trabajar sobre equipamiento que está faltando. Se está abordando la necesidad de margen sur, pero además hace falta reforzar las dotaciones, porque, por más que lo hagan de vocación, hay que pagarles y tenemos que tener una dotación estable por turno, y esto tiene que ser rentable”, observó.

Por esta razón se trabaja en un proyecto de ley para que la Legislatura les permita contar con una obra social. “Veremos si la Legislatura es permeable a que contemos con una ley propia provincial para que podamos pagar, con todos los aportes. Si no, es inviable y no podemos llevar adelante el servicio. Formar un bombero no es sencillo, lleva una capacitación previa de por lo menos un año, y eso implica una inversión para el cuartel; y no se sabe si al finalizar el curso esa persona se va a quedar o consigue otro trabajo. El personal está escaseando y a la gente con alto grado de capacitación hay que mimarla y darle normativas que por lo menos le permitan tener una obra social”, subrayó.

Apuntó que en la reunión del consejo nacional de bomberos realizada el pasado viernes se avanzó en este tema y “la gestión de la gobernadora Bertone se ha abocado a regularizar un montón de cosas. Hace unos años presentamos un proyecto para generar una normativa que nos permita contar con una obra social y una serie de beneficios de la seguridad social pero esto quedó postergado y el Ejecutivo anterior no tenía intenciones de que se tratara en la Legislatura”, lamentó.

El escenario cambió y ahora se acordó que “los técnicos del consejo nacional estarán en los próximos días a disposición de la provincia para avanzar en esta norma”, que ya tienen varias provincias.

En cuanto al eco en la Legislatura, Galego dio cuenta de conversaciones con el presidente de la comisión de seguridad, Ricardo Furlan. “Nos atendió y quedamos en reunirnos para trabajar en esta normativa. Esperamos rápidamente llevarlo a la práctica”, concluyó.

