El dinero no lo vamos a devolver, porque fue una prestación de servicios legal

Coronel.- El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Fabián Villablanca, ha estado envuelto en la polémica durante los últimos meses. Se le acusa de haber recibido un pago de $ 56 millones, repartidos después entre 30 voluntarios, tras asistir a una emergencia en el parque industrial de la comuna. También de solicitar a una empresa maderera materiales perdidos en un incendio y de girar dinero que finalmente no habría ingresado a las arcas de la institución. Actuar que les costó críticas, incluido el presidente nacional de la entidad, Miguel Reyes: “Lo ocurrido en Coronel le causó un daño enorme a la imagen de Bomberos”, declaró Reyes en una entrevista con La Tercera.

Aún con la polémica e investigaciones administrativas en curso, Villablanca se refiere a todo este proceso y cómo lo ha afectado. También de su futuro.

¿Por qué no quiere renunciar a su cargo como superintendente?

Porque no he cometido ninguna ilegalidad. La junta normalmente acostumbra poner el pie encima a los cuerpos de Bomberos más chicos. A ellos les gusta tener el poder; con decirte que el directorio nacional no debiese ya estar. Tenemos la Ley 20.500 que dice que una persona no puede estar en un cargo por más de cinco años y la mayoría de los que están en los altos mandos llevan mucho más. Yo soy capaz de dejar mi cargo siempre y cuando la junta nacional avale y autorice, por ejemplo, maquinistas rentados, porque solo tengo dos para las ocho compañías de Bomberos de Coronel.

¿Que pasó con los $ 56 millones de pesos que el tribunal de honor solicitó devolver?

Ese dinero no lo vamos a devolver, porque es una prestación de servicios legal que nosotros realizamos a Papelera Concepción. Y por ello fue el cobro. En ningún momento le pedimos prestado el dinero a la empresa, ni tampoco cobramos por el incendio. La plata ingresó a las arcas del Cuerpo de Bomberos de Coronel y lo que sí hubo fue un pago a los voluntarios que fueron a trabajar a esa prestación. Eso es legal y me lo autoriza la ley.

Existe una denuncia en la PDI que lo acusa ahora de girar más de $ 1 millón, el cual no habría depositado después en las cuentas del Cuerpo de Bomberos.

Fue un vale vista de $ 1 millón 666 mil que se cobró. Ese dinero está siendo usado para los gastos que tenemos como cuerpo de Bomberos. Y no se depositó en la cuenta porque no contamos con tesorero general, quien debe firmar para poder hacer el retiro. Esa decisión se tomó con la secretaria general, que subroga al tesorero. Si esa plata se depositaba, no la íbamos a poder sacar. Los gastos están todos respaldados con facturas y boletas.

¿Qué dice su familia de todo lo que se le acusa?

Está muy dañada con todo esto. Ellos jamás han estado involucrados en temas como estos. Pero conocen las malas prácticas que algunos bomberos realizan. A mi hija le han dicho que tiene un papá corrupto. Soy telecomunicador, trabajaba en un banco y me desvincularon por este caso. Ahora trabajo como mecánico de mantención en una empresa. La verdad que esto ha sido bastante duro.

¿Cuáles han sido sus principales logros como superintendente?

Asumí en enero de este año y con metas claras, que eran poder cambiar el estatuto y reglamento del Cuerpo de Bomberos de Coronel, porque no estaban en regla, eran de 1948. En junio aprobamos el reglamento general bajo la ley marco y la 20.500. Llevo casi 20 años como voluntario. Este año fue la primera vez en su historia que el Cuerpo de Bomberos de Coronel viaja a capacitarse a Santiago, a la Academia Nacional. Los recursos se han utilizado al máximo. Aquí no hay malversación de fondos.

