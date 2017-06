Bomberos hace traslados en camioneta y pide una ambulancia

Candelaria.- La Asociación de Bomberos Voluntarios de esta ciudad solicitó que el Foro de Seguridad se involucre en las gestiones ante organismos provinciales para que los rescatistas cuenten con una ambulancia.

La jefa del cuerpo, Ramona Blanco, realizó el pedido, durante la reunión del lunes último. Detalló que debido a los habituales traslados que se realizan y a las colaboraciones que prestan cuando la ambulancia del hospital tiene algún desperfecto o está haciendo alguna derivación, resulta necesario que los bomberos dispongan de un vehículo para tal fin.

“Sabemos que en un traslado una ambulancia debe contar con al menos una enfermera, ese no sería el problema ya que yo soy enfermera y puedo cubrir ese requisito”, explicó Blanco. Y contó: “En pocos días nos ha tocado realizar varios traslados y asistencias con la camioneta que tenemos, como el de una embarazada, el de un discapacitado que estaba solo en la vereda de un comercio en estado preocupante, también accidentados”.

El Foro de Seguridad local se reúne una vez al mes con representante de entidades y organismos. En este caso, el encuentro tuvo lugar en el polideportivo Polaco Elías y Elsa Alegre, y participaron el jefe de la comisaría, Ramón Morínigo; representantes de la Municipalidad, el jefe del distrito de Emsa, Esteban Lisandro González.

En la ocasión, el funcionario de la empresa de electricidad estatal indicó que no le corresponde la instalación de luminarias en algunos sectores, como el puente sobre el arroyo Garupá sobre la ruta 12, tramos de la avenida Roque González y la autovía en el antiguo cruce. “Son sectores que aún no fueron entregados a Emsa por parte de las empresas constructoras, por lo que no son de nuestra competencia esos lugares, no podemos invadir sectores que no son de nuestra responsabilidad”, explicó.

En tanto, el presidente del Foro, Ramón Javier Penzcofer, señaló que entre las principales preocupaciones que presentan los vecinos se encuentra la inseguridad. Para combatirla se trabajará en mejorar la iluminación y en más móviles y personal para la comisaría.

fuente y foto: ww.elterritorio.com.ar