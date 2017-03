Bomberos resultaron agredidos al asistir a un llamado de incendio

Casi 20 personas atacaron a los voluntarios y por cuidar su integridad personal se retiraron del sector. Dos viviendas resultaron afectadas.

Durante esta tarde, dos viviendas al interior de la Toma de Freibon de Calama resultaron consumidas por las llamas y en este llamado, Bomberos terminó agredido por los pobladores. La violenta acción obligó a que los voluntarios se retiraran del sector para evitar alguna tragedia.

“Por razones que son materia de investigación, cuando llegó Bomberos al lugar como 20 personas empezaron a atacar a los voluntarios con golpes y lanzamientos de piedra. Por lo que algunos voluntarios resultaron heridos, uno de ellos recibió un piedrazo en su cabeza. Para evitar una tragedia nos tuvimos que retirar”, indicó a soy Calama, el comandante de Bomberos, Eduardo Martin.

Los pobladores de este campamento no dejaron ingresar a los voluntarios y ellos mismos apagaron el fuego. “Cuando llegamos vimos que lo tenían controlado, por lo que no les complicó que nos fuéramos”, agregó Martin. No se sabe con precisión porque los pobladores de esta toma ilegal de terrenos no quisieron que actuara Bomberos y los atacaron con gran violencia. Una situación que es investigada.

