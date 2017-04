Bomberos son agredidos y les roban un autobomba y un movil de apoyo

Buenos Aires.- Esta madrugada, varias personas se robaron dos autobombas cuando los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se disponían a apagar un incendio en Reaño y Esquel, en la localidad de Villa Fiorito, en ese distrito del Sur del GBA. A las 4.50, los delincuentes interceptaron las dotaciones tras agredir a piedrazos a los efectivos, a quienes hicieron bajar para luego llevarse los móviles.

Daniel Vicente, jefe de los bomberos lomenses, informó que tras el ataque no hubo bomberos heridos. “Los ladrones debieron abandonar una de las autobombas a 200 metros de donde se las robaron porque no la sabían manejar. Es una cisterna Mercedes Benz de seis marchas y no supieron cómo funcionaba”.

El lugar donde ocurrió el hecho es una barriada “picante”, a pocas pocas cuadras del Riachuelo.

“Anteriormente hemos sido víctimas de agresiones en barrios complicados, nos han tirado piedrazos y esas cosas, pero un robo de estas características, nunca jamás”, dijo Vicente en referencia al hecho. El año pasado, en Quilmes y José C. Paz fueron denunciados casos de agresiones, pero tampoco llegaron al nivel de que se robaran las autobombas.

Tras recuperar la primera de las autobombas robadas, los bomberos rastrearon por sus medios y sus contactos en el barrio a la segunda unidad, y finalmente la encontraron.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho. Finalmente, el incendio al que habían acudido para apagar los bomberos asaltados fue extinguido por otros compañeros que llegaron al lugar tras el robo.

