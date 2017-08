Incendio en un depósito de ropa en Quilmes Centro

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en un edificio de la calle Brown en su intersección con Videla, donde se desató un incendio que destruyó un depósito de ropa. Aún se desconocen las causas del siniestro.

Un incendio se produjo poco después de las 10 en el depósito de un local de ropa ubicado en Videla y Brown. Como consecuencia, el tránsito se encuentra interrumpido en Videla, desde Moreno hasta Mitre.

Pavón, jefe de los bomberos voluntarios de Quilmes, indicó que trabajaron dos dotaciones y sostuvo que la situación fue controlada. “Parecía mucho más de lo que fue. No corre más riesgo que eso. Tuvimos que violentar el acceso porque no había nadie, así que no hubo que lamentar heridos”, sostuvo.

