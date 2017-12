Sofocaron el incendio en el edificio histórico nacional con equipos adquiridos con fondos municipales y el apoyo de Protección Ciudadana, Defensa Civil, la Policía y dotaciones de ciudades vecinas. El predio pertenece a la Universidad de Buenos Aires pero se encontraba en estado de abandono y con custodia retirada. No hubo víctimas e investigan si fue intencional.

Personal de Defensa Civil de San Fernando constató el inicio de un incendio alrededor de las 18.15hs del miércoles 6 de diciembre en la planta superior del predio conocido como ‘Palacio Otamendi’ o ‘Palacio Belgrano’, ubicado en Sarmiento 1427, pleno casco céntrico de la ciudad.

Sucesivamente, acudió personal de los Bomberos Voluntarios de San Fernando e intervinieron patrullas municipales de Protección Ciudadana, la Policía y la Dirección General de Tránsito para resguardar a los vecinos y apagar el fuego.

El Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, encabezó el operativo y allí detalló: “Es un edificio histórico pero abandonado, perteneciente a una institución nacional, que no está bajo el cuidado del Municipio. Hasta hace unos meses contaba con custodia pero fueron retirados”.

El funcionario fue acompañado del Secretario de Gobierno Luis Freitas; el Director General de Defensa Civil, Roberto Pallota; y el Subsecretario Administrativo de Salud Pública, Marcelo Campos.

“Al lugar llegaron 4 ambulancias, patrullas de Protección Ciudadana y Defensa Civil, Policía, personal de Tránsito y de los corralones municipales para colaborar, y 12 dotaciones de bomberos en total”, especificó Giuffré y continuó: “Formamos 3 anillos de seguridad para dar paso a los equipos de bomberos de otras localidades, a quienes les agradecemos muchísimo su apoyo”.

Luego comentó: “El fuego se contuvo y fue sofocado. No tenemos víctimas fatales y no sabemos si fue intencional aunque tenemos algunas sospechas por la forma en que se prendió, siendo que no hay servicios de luz o gas que hayan podido generar un accidente”.

“Todos los equipos funcionaron de forma perfecta, coordinados a través del Centro de Operaciones de San Fernando”, resaltó el Secretario y agregó: “Quiero destacar lo fortalecidos que estamos a partir de la gestión del Intendente Luis Andreotti, por ejemplo con la hidroescalera que fue adquirida con fondos municipales y gracias a la cual pudimos defender la posición y evitar que el fuego avance”.

En el Palacio funcionó hasta 1936 el asilo ‘Instituto Estela Matilde Otamendi’ para jóvenes y niñas. A mediados de 2012 fue cedido a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) mediante un convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, anterior poseedor del predio.

El Consejo Superior de la universidad anunció en su expediente 8.769/2012 que el edificio histórico sería sede de una Escuela Secundaria Técnica que no fue concretada. En consecuencia, el sitio continuó en estado de abandono.

