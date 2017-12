Bomberos advierten que está en riesgo la prestación de servicios

Rawson.- La intendenta Rossana Artero recibió a las autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson, con quienes se comprometió a realizar gestiones ante el Gobierno por las deudas que mantiene la Provincia y que ponen en riesgo el funcionamiento habitual de la institución.

La reunión se concretó en la delegación municipal ubicada en Playa Unión, donde Artero conversó con la Comisión Directiva que preside Miguel Ángel Torres acerca de la complicada situación financiera de la entidad.

“Han bajado los ingresos, por lo que se resiente el presupuesto que tenemos elaborado y necesitamos para funcionar, que es de 500.000 pesos por mes. Desde hace 7 meses los ingresos se han reducido casi a la mitad y los gastos son casi siempre los mismos”, dijo Torres en declaraciones al Programa “La Mañana”, que se emite por Radio Municipal Rawson FM 87.9.

Siete meses sin pagar

En particular, Torres aludió a “la falta de pago del Gobierno Provincial de la factura de servicios públicos, porque nuestro principal ingreso está en la factura de la Cooperativa. Hace 30 años que está la tasa y rinde muy bien, siempre que se pague en tiempo y forma”.

“El Gobierno Provincial -precisó- hace 6 o 7 meses que no le paga a la Cooperativa, lo cual se suma a las idas y venidas que ha habido con la facturación. Esto hace que hasta que no se aclare la situación muchos vecinos no abonen, y perjudica directamente a nuestra institución”.

“Esta es la situación que la hemos comunicado a la Intendenta, porque es un servicio público municipal que administramos nosotros desde la Comisión Directiva. Pero es bueno que la Intendenta lo conozca porque hay deudas del Gobierno con nosotros y subsidios no otorgados”, agregó.

En relación con este último aspecto mencionó: “Somos conscientes de la situación económica general, pero algunas promesas incumplidas nos han hecho comprometer a la institución y hoy vemos que estamos con problemas financieros importantes”.

El subsidio no llegó

“En su momento -precisó- hubo un subsidio prometido por el entonces gobernador Das Neves de un millón de pesos para el carrozado del camión que ya está prestando el servicio. Esa promesa nos obligó a tomar un crédito en el banco, que el primer día del mes debita de nuestras cuentas la cuota; y si nosotros tuviéramos ese subsidio cancelaríamos el crédito”.

Torres calificó al presente de la entidad como “preocupante porque tenemos proveedores sin pagar, aunque los incendios se siguen produciendo todos los días, los accidentes también, así como las roturas de los vehículos”.

“Necesitamos contar con esa financiación y es una responsabilidad que no está a nuestro alcance porque si el Gobierno pagara, se terminarían muchos problemas de la Cooperativa y nuestros”, afirmó.

Y mencionó: “Lo mismo pasa en la Municipalidad, donde según nos dijo la Intendenta deben impuestos inmobiliarios desde hace mucho tiempo”.

