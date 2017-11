Bomberos acusan a su Jefe de maltrato

DURANGO.- Trabajadores de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), principalmente bomberos, exigen la destitución de su director Israel Sola Mejía a quien acusan de dar de baja a empleados y hostigar a otros hasta hacerlos renunciar; ya se han interpuesto al menos seis denuncias en Derechos Humanos.

Minutos antes de que diera inicio la sesión de Cabildo de la mañana del jueves, un grupo de bomberos, algunos en activo y otros extrabajadores, llegaron para exigir la destitución de Solano Mejia.

“Ha amenazado a compañeros, hostiga laboralmente a otros hasta hacerlos renunciar, nos somete a mucha presión y ahora este departamento está dividido, lo que antes no sucedía, así es como trabaja y le gusta hacerlo a esta persona”, comentaron algunos bomberos que estaban solicitando la renuncia del titular de la UMPC.

Incluso señalaron que son 19 los bomberos, todos ellos con más de 15 años de experiencia, a los que han corrido o han tenido que renunciar por el hostigamiento en que viven todos los días.

“Antes considerábamos nuestra segunda casa nuestra área de trabajo, hoy ya no porque no existen las condiciones para trabajar tranquilamente, siempre hay acoso, siempre hay hostigamiento”, dijo Jesús Contreras.

Incluso señaló que ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han interpuesto al menos seis quejas por la forma en que trata el actual Director de Protección Civil a los trabajadores, y ante la Fiscalía se ha interpuesto una denuncia contra la misma persona por amenazas.

“Es falso eso de que nadie ha denunciado, muchos lo han hecho y no pasa absolutamente nada, otros no se manifiestan abiertamente por temor a ser despedidos”, agregó.

Esos 19 lugares que han quedado vacantes en bomberos, Solano Mejía los ha cubierto con personas que, a decir de algunos tragafuegos, no tienen la capacidad y en un siniestro los tienen que estar protegiendo para evitar accidentes.

Sin embargo, algunos bomberos actuales no quisieron evaluar el desempeño de Israel Mejía Solano porque eso le toca a los ciudadanos, pero aseguraron que en los últimos días bomberos ha sido nota pero negativa en los medios de comunicación.

Ante esta situación exigieron la renuncia del actual Director así como el reponer en su área laboral a quienes ha intentado correr pero que los tribunales ya ordenaron su reinstalación laboral.

Armando Urbina, ex-bombero, reconoció que él sufrió acoso laboral del director por sus preferencias sexuales.

“El que está mal no es el Alcalde sino el director, pero el que lo nombre fue el Presidente y es ahí donde se equivocó”, concluyó.

Titular señala que elementos no quieren ser supervisados

Israel Solano Mejía, titular de Protección Civil municipal, negó hostigamiento laboral de su parte hacia sus trabajadores; señaló que al ser servidores públicos están sujetos a supervisión y a hacerse responsables del equipo y herramienta que utilizan pero se niegan a ser supervisados.

“Yo no he corrido a nadie, ellos mismos han decidido salirse, ellos mismos han provocado que se les levanten actas administrativas porque no quieren hacerse responsables del equipo que cada uno tiene, no quieren firmar resguardos”, comenta.

Lamentó que en las pasadas administraciones los bomberos hicieran lo que ellos quisieran y estaban acostumbrados a no ser supervisados ni vigilados, incluso señaló que antes se llenaban los tanques de gasolina de las unidades todos los días y ahora se prestan más servicios y un tanque dura hasta tres días.

“Yo no sé si había o no ordeña, no tengo ningún elemento para señalarlo, pero ahora la gasolina rinde más porque se está supervisando que las unidades se usen en el servicio que se ofrece”, agrega.

Negó que de su parte exista discriminación hacia sus trabajadores, incluso a muchos de los que tienen años trabajando, que tienen experiencia y que han dejado de laborar en la UMPC se les ha pedido ser coordinadores de capacitación pero se niegan a enseñarle a los demás lo que han aprendido a lo largo del tiempo.

Incluso dijo que es falso que se haya contratado a persona de nula experiencia; “son los mismos que antes estaban como voluntarios, los mismos a los que ellos mismos han capacitado en otros años, a esos hemos contratado y a ellos les niegan seguir capacitándolos”, comentó.

Sobre un bombero que fue dado de baja y que el tribunal pidió ser reinstalado, Solano Mejía dijo que el tribunal ordenó su reinstalación en otra área del Gobierno Municipal, con el mismo sueldo, sin especificar que tenga que ser en el mismo lugar de trabajo “pero él se ha negado, no quiere irse a otra área”, acotó.

Sobre el equipo de trabajo lamentó que los choferes de las diferentes unidades con que cuentan se nieguen a firmar un acta de resguardo.

“Además, ellos regalaban el agua a terceras personas, no se si la vendían antes o no, pero ahora se les está pidiendo cuidar más este recurso y no regalarla a casas con albercas o a negocios que venden agua embotellada porque nosotros la pagamos a Aguas del Municipio, y se molestan porque se les impide regalarla; al menos eso decían, que la regalaban”, afirmó el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.

