Ardió una fábrica textil en Villa G. Gálvez

Un incendio de grandes proporciones destruyó totalmente durante la madrugada del primer día del año un taller textil de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

El siniestro se desató aproximadamente a las 5.30 de la madrugada en la fábrica ubicada en la intersección de las calles Jujuy y 20 de Junio, en la zona sur de la vecina ciudad.

Aunque los daños materiales ocasionados por el siniestro fueron totales, afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos.

Los peritos no habían podido, al menos hasta la tarde de ayer, determinar las causas precisas del hecho y desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios se informó que “se debió pedir apoyo de más personal ante la presencia en el lugar de gran cantidad de telas y otros materiales altamente inflamables”.

Fue así como cinco dotaciones con un total de efectivos, no sólo de Villa Gobernador Gálvez, sino de la vecina Pueblo Esther, participaron del combate contra las llamas que se levantaron en el lugar, altamente inflamable por el tipo de material con el que se trabaja en estos talleres.

La fábrica textil estaba ubicada en los fondos de una vivienda particular, que no sufrió daños, y de la que la separa un patio. Ninguna de las viviendas aledañas fue afectada, aunque la propietaria del taller, cuyo nombre no trascendió, debió ser derivada a un hospital de la zona al sufrir un shock emocional ante el desastre, También una mujer bombero debió recibir auxilio al sofocarse por el calor imperante y el humo, se indicó.

El fuego recién pudo ser totalmente sofocado luego de 6 horas de labor por parte de cinco dotaciones de bomberos integradas por efectivos del cuerpo de Voluntarios de Villa Gobernador y de Pueblo Esther.

