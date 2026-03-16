Bomberos presentó su nueva unidad en una inversión de 150 mil euros

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce presentó oficialmente su más reciente adquisición: una unidad autobomba de origen holandés que representa un salto cualitativo en la capacidad de respuesta del cuartel. Con una inversión aproximada de 150 mil euros, la institución logró concretar un proyecto que se gestó durante el último año y que, a pesar de los retrasos administrativos en la aduana, ya se encuentra en la ciudad para reforzar el servicio de emergencias urbanas y rurales.

La unidad, un vehículo modelo 2008 con tracción 4×4 y un tanque de 3.000 litros de agua, fue presentada en conferencia de prensa por el presidente de la entidad, Silvio Cattáneo, y el jefe del Cuerpo Activo, Federico Mancini. Según detallaron las autoridades, el móvil llegó al país completamente equipado con herramientas de última generación y un generador incorporado, lo que agilizará su puesta en funcionamiento tras un breve periodo de capacitación técnica para los conductores y brigadistas locales.

Un dato curioso que marcó la llegada del vehículo fue su “bautismo de fuego” improvisado. Mientras la unidad era trasladada desde Buenos Aires hacia Balcarce, la dotación a cargo se encontró con un incendio activo sobre la Ruta 29. Al viajar con el tanque cargado por prevención, los efectivos intervinieron para prestar colaboración, demostrando la operatividad de la máquina incluso antes de su presentación oficial y su posterior bendición religiosa en el cuartel.

El intendente municipal, Esteban Reino, participó del acto y elogió la transparencia y la energía de la comisión directiva, subrayando que el mérito de mantener a Balcarce protegida recae enteramente en el esfuerzo de la institución. Por su parte, el área de automotores, liderada por José Toloza, iniciará ahora una revisión exhaustiva de fluidos y sistemas para asegurar que este nuevo hito en la historia de los Bomberos de Balcarce se mantenga en condiciones óptimas por muchos años.