Muere un bombero en Vigo tras caerle una pared encima

Vigo.- Sergio Salnés, bombero de Vigo de 49 años con dos décadas de experiencia en el cuerpo de emergencias municipal, ha muerto este sábado por la mañana al derrumbarse una pared de la casa que inspeccionaba en el número 127 de la avenida de Beiramar. El funcionario acudió con una dotación desde el parque de Coruxo al inmueble acompañado por otros cinco compañeros tras producirse un derrumbe en el mismo. Según parece, la parte afectada inicialmente era el tejado, que se vino abajo parcialmente.

Los primeros seis bomberos en llegar, con Sergio Salnés ejerciendo de sargento y al mando de la dotación, tenían que hacer una valoración de la estructura afectada. Primero inspeccionaron el edificio y lo balizaron. Fue en ese momento cuando se le cayó encima a Salnés una parte del inmueble, parece ser que una piedra de gran tamaño fue la que le causó las importantes lesiones que provocaron su muerte en el momento, según explicó el jefe de los bomberos, Guillermo Domínguez. El levantamiento del cadáver tuvo lugar a las 13.00 horas.

Sergio Salnés era un veterano del cuerpo de bomberos y buen compañero, explican otros funcionarios. Antes, hasta 1999, trabajó en la Policía Local de Vigo. Sus compañeros en la plantilla de bomberos también se manifestaron con un comunicado: «Informamos con el corazón roto por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo. En estos momentos solo tenemos fuerzas para acompañar a la mujer e hijos de Sergio. Ahora es cuando todos los bomberos somos la familia que necesita ser fuerte para no dejar a nadie desprotegido», concluye el comunicado.

En el perímetro del inmueble se concentraron gran cantidad de agentes de la Policía Local y de bomberos que formaban el operativo. A mayores, en la base principal de este cuerpo de emergencias, en Teis, empezaron a llegar otros compañeros que no estaban de guardia este sábado, pero que querían conocer de primera mano en qué circunstancias concretas había fallecido Sergio Salnés. Está previsto que el Ayuntamiento, a través de personal de Urbanismo, inspeccione el lunes el inmueble.

El Concello de Vigo ha emitido un comunicado para trasladar su «máis sentido pésame á familia e amizades» del funcionario muerto en un accidente laboral. El Ayuntamiento dice reconocer «a todo o corpo de bombeiros de Vigo polo traballo que desenvolve cada día e decreta un día de loito oficial na cidade coas bandeiras ondeando a media hasta. O alcalde e o goberno municipal decretan loito oficial hoxe e mañá e o goberno municipal suspende a súa axenda hoxe sábado en sinal de respecto e na memoria deste traballador falecido hoxe en acto de servizo».

El PP de Vigo también se suma a la jornada de duelo decretada desde el Ayuntamiento y suspende los actos previstos para este sábado. Los populares también trasladan sus condolencias a la familia de la víctima.

El BNG ha querido enviarle su sincero afecto y aliento a la familia del bombero muerto, a sus amistades y al conjunto de sus compañeros de trabajo. «Poden ter a certeza de que a cidade enteira, todas as viguesas e vigueses, estamos con eles e lamentamos inmensamente esta morte inxusta, ratificando o noso maior recoñecemento ao servizo absolutamente esencial que prestan os bombeiros en favor da seguridade de todas e todos», afirma el Bloque, que añade: «Agardamos que nas vindeiras horas se avance no total esclarecemento das circunstancias que envolven esta tráxica morte, e anunciamos que o BNG imos solicitar con carácter inmediato que o Goberno municipal informe en detalle das condicións do operativo e tamén da situación urbanística do inmoble afectado».

Representantes autonómicos de estas principales formaciones políticas gallegas han trasladado su pesar por la muerte de Sergio Salnés. «Todo mi cariño en este momento tan difícil a la familia, amigos y compañeros de Sergio. Un abrazo enorme», ha trasladado, en su perfil de la red social X, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda.

También la líder del BNG, Ana Pontón, ha manifestado en X que los nacionalistas lamentan «profundamente» el accidente que «costó la vida aun funcionario público mientras prestaba un servicio esencial a la comunidad». «Todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia, amigos y compañeros de trabajo de Sergio en estos momentos tan difíciles y duros», añade.

Por su parte, en su nombre y en el del socialismo gallego, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha transmitido su dolor y su deseo de acompañar «en este día tan difícil» a la familia, amigos y compañeros del bombero fallecido en acto de servicio en la ciudad olívica. «Un fuerte abrazo», concluye.