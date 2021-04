Fallece bombero durante incendio en Cerro del Águila

Michoacán.- El Ayuntamiento de Morelia, lamenta el deceso del Bombero de la Brigada Forestal de la Dirección de Parques y Jardines, Mauricio Hernández Piñón, en cumplimiento de su deber en el combate al incendio registrado en el Cerro del Águila.

El Gobierno de Morelia reitera su disposición y apoyo a la familia y deudos del vulcano ante su sensible fallecimiento.

El hecho que cobró la vida del bombero tuvo relación con el cambio de las ráfagas del viento por lo que le fue imposible replegarse y salvaguardarse de las llamas.

Se reitera a la población las medidas preventivas para evitar incendios forestales como son: evitar arrojar cerrillos o cigarrillos encendidos en la carretera o en medio del bosque; no tirar basura; no encender fogatas, en caso de prender una asegurarse de apagarla con agua o arena; no tirar vidrio para evitar el efecto lupa y no iniciar fuego en terrenos.