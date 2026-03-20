Bomberos de Sunchales incorporan una nueva unidad forestal

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sunchales ha logrado concretar un importante avance en su capacidad de respuesta ante incendios de vegetación e interfase. Tras un proceso de gestión que se extendió por varios meses, la institución oficializó la puesta en marcha de una nueva unidad forestal que se suma de inmediato a la flota activa del cuartel. El vehículo, un camión Renault M210, fue adquirido en la localidad de San Martín de las Escobas luego de un exhaustivo proceso de selección que culminó en julio pasado, tras superar con éxito todas las auditorías y controles técnicos de rigor necesarios para garantizar su fiabilidad en el terreno.

A pesar de que la compra se cerró formalmente a mediados de año, la entrada en servicio de la autobomba se vio demorada por diversos obstáculos administrativos y trámites de patentamiento. La situación operativa se destrabó recientemente gracias a la obtención del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), un documento técnico indispensable que certifica las aptitudes del rodado para el servicio de emergencia. Con este aval legal, se completó el registro de la patente y se obtuvo la autorización definitiva para que la unidad comience a patrullar y prestar auxilio tanto en la jurisdicción de Sunchales como en las zonas rurales de la región.

Esta incorporación representa un salto cualitativo para el cuartel, especialmente en una temporada donde los riesgos de incendios forestales demandan equipos ágiles y con gran capacidad de penetración en terrenos difíciles. La llegada del Renault M210 es el resultado del esfuerzo sostenido de la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, quienes trabajaron para modernizar los recursos técnicos de la institución. Con esta nueva herramienta, los bomberos sunchalenses refuerzan su compromiso de protección ciudadana, contando ahora con una unidad especializada que garantiza una intervención más rápida y segura ante las emergencias ambientales.